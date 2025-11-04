Akbank, DenizBank, Garanti BBVA, TEB mevduat tablosu: 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?
4 Kasım 2025 itibarıyla Türk bankacılık sektöründe vadeli mevduat faiz oranları, yatırımcılara enflasyona karşı korunma ve yüksek getiri imkanı sunmaya devam ediyor. Bankaların yeni müşteri kazanmak için sunduğu cazip 'hoş geldin' ve dijital hesap oranları rekabeti zirveye taşıyor. 32 günlük vadede en yüksek faiz oranı, %48 ile Anadolubank ve Alternatif Bank'ta görüldü. Yeni ve dijital müşterilere sunulan bu oranlar yatırımcının yüzünü güldürüyor. İşte bankaların güncel faiz oranları ve 350.000 TL yatırımın 1 aylık net getirisi hesabı.
