Kadraj Galeri Kadraj İkon Akaryakıtta son durum 17 Ekim 2025: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam ya da indirim var mı?

Akaryakıtta son durum 17 Ekim 2025: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam ya da indirim var mı?

Akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Brent petrol piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarının yönünü belirliyor. Bu değişimler, litre başına zam veya indirim olarak pompalara yansıyor. Peki 17 Ekim 2025 itibarıyla benzin fiyatları ne durumda? Motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 17.10.2025 16:37
Akaryakıtta son durum 17 Ekim 2025: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam ya da indirim var mı?

Akaryakıt fiyatlarında son tablo merak ediliyor. Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. 17 Ekim 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları yatırımcı ve sürücülerin radarında. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta son durum 17 Ekim 2025: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam ya da indirim var mı?

17 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

  1. Benzin: 52,18 TL
  2. Motorin: 53,27 TL
  3. LPG: 27,71 TL
Akaryakıtta son durum 17 Ekim 2025: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam ya da indirim var mı?

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

  1. Benzin: 52,00 TL
  2. Motorin: 53,13 TL
  3. LPG: 27,08 TL
Akaryakıtta son durum 17 Ekim 2025: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam ya da indirim var mı?

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  1. Benzin: 53,03 TL
  2. Motorin: 54,29 TL
  3. LPG: 27,60 TL
Akaryakıtta son durum 17 Ekim 2025: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam ya da indirim var mı?

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  1. Benzin: 53,35 TL
  2. Motorin: 54,61 TL
  3. LPG: 27,53 TL