Akaryakıtta son durum 17 Ekim 2025: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam ya da indirim var mı?
Akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Brent petrol piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarının yönünü belirliyor. Bu değişimler, litre başına zam veya indirim olarak pompalara yansıyor. Peki 17 Ekim 2025 itibarıyla benzin fiyatları ne durumda? Motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 17.10.2025 16:37