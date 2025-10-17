Akaryakıtta son durum 17 Ekim 2025: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam ya da indirim var mı?

Akaryakıt fiyatlarında son tablo merak ediliyor. Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. 17 Ekim 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları yatırımcı ve sürücülerin radarında. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...