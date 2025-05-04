Kadraj Galeri Kadraj İkon AKARYAKITTA İNDİRİM MÜJDESİ! 1 LT benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir, Ankara...

AKARYAKITTA İNDİRİM MÜJDESİ! 1 LT benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir, Ankara...

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yurt içi akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Küresel piyasalarda yön arayan petrol, son günlerde inişli çıkışlı bir grafik çizerken benzin, motorin ve otogaz kullanıcıları gözlerini yeniden pompa fiyatlarına çevirmiş durumda. Peki akaryakıtta indirim gelecek mi? İşte merak edilen gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.05.2025 13:05 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 13:05
AKARYAKITTA İNDİRİM MÜJDESİ! 1 LT benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir, Ankara...

Benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından LPG kullanıcıları için sevindirici haber geldi. Sektör kaynaklarından gelen iddialara göre pazartesi gecesinden itibaren otogaz fiyatlarına anlamlı bir indirim geliyor. Rafineri çıkış fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle sürücüler litre başına daha az ödeyecek.

AKARYAKITTA İNDİRİM MÜJDESİ! 1 LT benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir, Ankara...

Pompa Fiyatlarında Beklenen Geri Çekilme

İddialara göre, LPG fiyatları Salı gününe geçilen gece itibarıyla litre başına 1,28 TL ile 1,32 TL arasında bir düşüş yaşayacak.

AKARYAKITTA İNDİRİM MÜJDESİ! 1 LT benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir, Ankara...

Böylece LPG kullanan araç sahipleri uzun süredir bekledikleri fiyat düşüşünü nihayet görecek.

AKARYAKITTA İNDİRİM MÜJDESİ! 1 LT benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir, Ankara...

İndirim Öncesi Akaryakıt Fiyatları

İndirimden hemen önce Türkiye'nin büyük şehirlerinde uygulanan güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul (Avrupa Yakası):
Benzin: 45,20 TL/LT
Motorin: 45,41 TL/LT
LPG: 27,39 TL/LT

AKARYAKITTA İNDİRİM MÜJDESİ! 1 LT benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir, Ankara...

İstanbul (Anadolu Yakası):
Benzin: 45,05 TL/LT
Motorin: 45,29 TL/LT
LPG: 26,79 TL/LT