AKARYAKITTA İNDİRİM MÜJDESİ! 1 LT benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir, Ankara...

Benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından LPG kullanıcıları için sevindirici haber geldi. Sektör kaynaklarından gelen iddialara göre pazartesi gecesinden itibaren otogaz fiyatlarına anlamlı bir indirim geliyor. Rafineri çıkış fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle sürücüler litre başına daha az ödeyecek.