AKARYAKITTA İNDİRİM MÜJDESİ! 1 LT benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir, Ankara...
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yurt içi akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Küresel piyasalarda yön arayan petrol, son günlerde inişli çıkışlı bir grafik çizerken benzin, motorin ve otogaz kullanıcıları gözlerini yeniden pompa fiyatlarına çevirmiş durumda. Peki akaryakıtta indirim gelecek mi? İşte merak edilen gelişmeler...
Giriş Tarihi: 04.05.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 13:05