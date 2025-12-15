Kadraj
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı branş dağılımı: Başvuru nasıl yapılır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 yılı personel planlaması kapsamında 3 bin kişilik yeni istihdam için başvuru sürecini resmen başlattı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurusunun ardından yayımlanan başvuru kılavuzu ile birlikte alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları netlik kazandı. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar için başvurular elektronik ortamda alınacak.
Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:19