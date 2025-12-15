Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı branş dağılımı: Başvuru nasıl yapılır?

Tercih ve Mezuniyet Uyarısı

Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip olan adaylar, yalnızca mezun oldukları tek bir bölüm üzerinden başvuruda bulunabilecek. Adaylar en fazla 18 tercih yapabilecek. Ayrıca başvurulan pozisyon için belirlenen öğrenim düzeyinin üzerinde bir eğitimden mezun olan ve bu düzeyde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.