Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı branş dağılımı: Başvuru nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 yılı personel planlaması kapsamında 3 bin kişilik yeni istihdam için başvuru sürecini resmen başlattı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurusunun ardından yayımlanan başvuru kılavuzu ile birlikte alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları netlik kazandı. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar için başvurular elektronik ortamda alınacak.

Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:19
Adaylar, 15 Aralık 2025 ile 26 Aralık 2025 tarihleri arasında başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

Başvurular, kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılacak ve son gün saat 23.59'a kadar sistem açık olacak.

Tercih ve Mezuniyet Uyarısı

Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip olan adaylar, yalnızca mezun oldukları tek bir bölüm üzerinden başvuruda bulunabilecek. Adaylar en fazla 18 tercih yapabilecek. Ayrıca başvurulan pozisyon için belirlenen öğrenim düzeyinin üzerinde bir eğitimden mezun olan ve bu düzeyde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

3 Bin Personel Alımı İçin Aranan Şartlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde sıralanıyor:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

Son başvuru tarihi itibarıyla, başvurulan sözleşmeli pozisyon için istenen bölümden mezun olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

657 sayılı Kanun'un 4/B maddesinde yer alan sözleşmeli personel kısıtlamalarına uygun durumda bulunmak,

Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.