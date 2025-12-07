Kadraj Galeri Kadraj İkon Aile pozuyla kutlama yaptı! Alişan’dan Dilan Varol’a “Güzel gelinimiz” notlu doğum günü paylaşımı

Aile pozuyla kutlama yaptı! Alişan’dan Dilan Varol’a “Güzel gelinimiz” notlu doğum günü paylaşımı

Türkiye'nin sevilen isimlerinden Alişan, yalnızca sahnedeki performanslarıyla değil aile yaşantısıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada özellikle çocuklarıyla paylaştığı keyifli ve samimi anlarla takipçilerini kendine hayran bırakan ünlü sanatçı, mutlu evliliğiyle de örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 07.12.2025 14:13
Alişan bu kez, eşi Buse Varol'un ailesiyle birlikte çektirdiği bir kareyi paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol'un eşi Dilan Varol'un doğum günü için özel bir fotoğraf paylaşan ünlü sanatçı yine samimi tavrıyla gündem oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan o kare, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Mutlulukları Yıllardır Dikkat Çekiyor

Türk halk müziğinin güçlü sesi Alişan, uzun yıllar aşk yaşadığı oyuncu Buse Varol ile evlenerek hayatında yeni bir sayfa açmıştı.

Çift, evliliklerinin ardından iki kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayarak Burak ve Eliz adını verdikleri çocuklarıyla aile mutluluğunu taçlandırdı.

Sosyal medyada sık sık aileleriyle ilgili paylaşımlar yapan ikili, doğal ve içten halleriyle takipçilerinden olumlu yorumlar almaya devam ediyor.

"Nice Yıllara Güzel Gelinimiz"

Ünlü sanatçı, Dilan Varol'un doğum günü için paylaştığı aile fotoğrafına şu ifadeleri ekledi:

"Sağlıkla, huzurla inşallah. Nice yılların olsun güzel gelinimiz hep birlikte. Doğum günün kutlu olsun."