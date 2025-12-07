Aile pozuyla kutlama yaptı! Alişan’dan Dilan Varol’a “Güzel gelinimiz” notlu doğum günü paylaşımı

Alişan bu kez, eşi Buse Varol'un ailesiyle birlikte çektirdiği bir kareyi paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol'un eşi Dilan Varol'un doğum günü için özel bir fotoğraf paylaşan ünlü sanatçı yine samimi tavrıyla gündem oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan o kare, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.