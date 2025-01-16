Adana'daki aile katliamında yeni detay! Polis memuru Mehmet Tehçi'nin oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı | Yeni görüntüler
Adana'da karısını ve aileden 4 kişiyi daha öldüren polis memuru Mehmet Tehçi'nin vahşetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Babasını öldürmeye giderken Ceyhan'da yakalanan Mehmet Tehçi'nin oğlunun intihar nedeni öğrenilirken eşi Ferdane Tehçi'yi oğlunun odasında boğduğu tespit edildi. Öte yandan aile katliamı yapan 19 yıllık polis memuru Mehmet Tehçi'nin 2017'deki görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 11:29