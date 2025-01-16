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Adana'daki aile katliamında yeni detay! Polis memuru Mehmet Tehçi'nin oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı | Yeni görüntüler

Adana'da karısını ve aileden 4 kişiyi daha öldüren polis memuru Mehmet Tehçi'nin vahşetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Babasını öldürmeye giderken Ceyhan'da yakalanan Mehmet Tehçi'nin oğlunun intihar nedeni öğrenilirken eşi Ferdane Tehçi'yi oğlunun odasında boğduğu tespit edildi. Öte yandan aile katliamı yapan 19 yıllık polis memuru Mehmet Tehçi'nin 2017'deki görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 11:29
Aile katliamında yeni detay! Oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı!

Türkiye dün Adana'da meydana gelen aile katliamını konuşuyor.

Aile katliamında yeni detay! Oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı!

Polis memuru olduğu öğrenilen 44 yaşındaki Mehmet Tehçi, önce eşini sonra kayınbiraderini ve en son da kahvaltı sofrasındaki baldızı, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü.

Aile katliamında yeni detay! Oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı!

Kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi öldürdükten sonra ormanlık alana atmıştı.

Aile katliamında yeni detay! Oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı!

OĞLUNUN İNTİHAR NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Babasını öldürmeye giderken Ceyhan'da yakalanan Mehmet Tehçi'nin 3 çocuğu olduğu, bunlardan 15 yaşındaki Ökkeş Berk Tehçi'nin 2024 yılı Ağustos ayında Mersin'in Tarsus ilçesinde babasının beylik tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi.

Aile katliamında yeni detay! Oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı!

Çocuğun çok yakın bir erkek arkadaşının hayatını kaybettiği, bu nedenle bunalıma girip psikolojisinin bozulduğu ve intihar ettiği öne sürüldü.