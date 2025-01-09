Aile Destek ödemeleri bu ay yatacak mı? 2025 Aile Destek Paketi yenilendi mi, bitti mi?

İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen aile destek ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. 2024 yılı sonuna kadar uzatılan Aile Destek Programı kapsamında binlerce aileye ekonomik destek sağlanmıştı. Şimdi ise vatandaşlar bu ödemelerin 2025 yılında da sürüp sürmeyeceğini öğrenmek için sabırsızlıkla resmi açıklamaları bekliyor.