Aile Destek ödemeleri bu ay yatacak mı? 2025 Aile Destek Paketi yenilendi mi, bitti mi?
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sağlanan aile destek ödemelerinin 2025 yılında da devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Her ay düzenli olarak yapılan bu ödemeler özellikle ekonomik zorluk yaşayan aileler için önemli bir destek sağlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yıl sonuna kadar uzattığını açıkladığı Aile Destek Programı'nın yeni yılda sürecek olup olmayacağı vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı.
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:00