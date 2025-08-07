Kadraj Galeri Kadraj İkon Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı var mı? TCMB yeni faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi

Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı var mı? TCMB yeni faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi doğrultusunda yıl içinde belirli aralıklarla bir araya geliyor ve politika faizine yönelik kararlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Son olarak Temmuz ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 300 baz puanlık indirimle yüzde 46'dan yüzde 43'e çekilmişti. Bu sürpriz karar sonrası gözler, Merkez Bankası'nın Ağustos ayında gerçekleştireceği olası toplantıya çevrildi.

Giriş Tarihi: 07.08.2025 14:33
Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı var mı? TCMB yeni faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarına yönelik merak, ekonominin tüm aktörlerini yakından ilgilendiriyor. Özellikle temmuz ayında gelen 300 baz puanlık faiz indirimi sonrası gözler bir sonraki toplantıya çevrildi.

Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı var mı? TCMB yeni faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi

TCMB, ağustos ayında herhangi bir toplantı gerçekleştirmeyecek. Bir sonraki faiz kararı 11 Eylül 2025'te açıklanacak.

Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı var mı? TCMB yeni faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi

Temmuz Ayında Sürpriz İndirim: Faiz Yüzde 43'e Çekildi

PPK, 24 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e çekti. Karar, piyasalarda sürpriz olarak karşılandı. Gecelik borç verme faiz oranı da yüzde 49'dan yüzde 46'ya indirilirken, borçlanma faiz oranı ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e düşürüldü.

Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı var mı? TCMB yeni faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi

Son dönemde enflasyonda yaşanan kısmi yavaşlama ve küresel para politikalarındaki değişim sinyalleri, TCMB'nin faiz indirimine zemin hazırlayan etkenler arasında gösterildi.

Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı var mı? TCMB yeni faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi

Haziran'da Sabit Tutulmuştu

Haziran ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit bırakılmıştı. TCMB, Nisan ayında da benzer bir karar alarak faizi değiştirmemişti. Mart 2025'te ise faiz oranı yüzde 42,5 olarak duyurulmuştu.