Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı var mı? TCMB yeni faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK toplantı takvimi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi doğrultusunda yıl içinde belirli aralıklarla bir araya geliyor ve politika faizine yönelik kararlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Son olarak Temmuz ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 300 baz puanlık indirimle yüzde 46'dan yüzde 43'e çekilmişti. Bu sürpriz karar sonrası gözler, Merkez Bankası'nın Ağustos ayında gerçekleştireceği olası toplantıya çevrildi.
Giriş Tarihi: 07.08.2025 14:33