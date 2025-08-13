Kadraj Galeri Kadraj İkon AGS ve ÖABT ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman? 2025 Öğretmen atama takvimi, branş dağılımı ve kontenjan listesi!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 15 Nisan 2025 tarihinde açıkladığı 25 bin öğretmen alımı kapsamında KPSS puanı ile yapılan 15 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları, 7 Mayıs 2025 tarihinde sona erdi. Bu alımda en yüksek kontenjan 4.378 ile sınıf öğretmenliği branşına ayrılmıştı. Şimdi ise kamuoyunun ve eğitim camiasının gözü Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gerçekleştirilecek olan 10 bin öğretmen atamasına çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında gerçekleştireceği 25 bin öğretmen alımıyla eğitim kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Nisan ayında başlayan ve KPSS puanıyla yapılan 15 bin sözleşmeli öğretmen atama süreci tamamlandı. Şimdi ise kamuoyu, 10 bin öğretmen atamasının yapılacağı Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına odaklandı. Peki AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Atama takvimi ve branş dağılımı nasıl şekillenecek? İşte merak edilenler ve süreçteki son gelişmeler.

KPSS İle 15 Bin Öğretmen Ataması Tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Nisan 2025'te duyurduğu 25 bin öğretmen alımı planı kapsamında KPSS puanı ile 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasını gerçekleştirdi. Başvurular 18 Nisan'da başlamış, 7 Mayıs'ta sona ermişti.

Bu kapsamda sınıf öğretmenliğinden özel eğitime, fen bilimlerinden yabancı dile kadar birçok branş için farklı kontenjanlar belirlendi.

Mayıs ayı itibarıyla en yüksek kontenjan sınıf öğretmenliği branşına ayrıldı. 4.378 kişilik kadro ile sınıf öğretmenliği birinci sırada yer alırken; özel eğitim için 3.087, din kültürü ve ahlak bilgisi için 1.802 ve okul öncesi öğretmenliği için 1.321 kontenjan ayrıldı.

AGS İle 10 Bin Öğretmen Ataması İçin Geri Sayım Başladı

Kalan 10 bin öğretmen atamasının Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına bağlı olduğu belirtildi. 13 Temmuz 2025 tarihinde iki oturum halinde yapılan AGS sınavının sonuçları, ÖSYM'nin resmi takvimine göre 13 Ağustos'ta ilan edilecek.