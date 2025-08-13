AGS SONUÇLARI 2025: sonuc.osym.gov.tr ile MEB AGS ve ÖABT sınav sonuçları sorgulama ekranı | Atama için kaç puan gerekir?
2025 MEB AGS - ÖABT sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği ve öğretmen atamalarında önemli rol oynayan sınav ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce aday için sonuçlar açıklandı. Peki AGS - ÖABT sonuçları nasıl öğrenilir ve nasıl sorgulanır? Atanmak için kaç puan gerekir? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 13.08.2025 09:57