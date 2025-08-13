Kadraj Galeri Kadraj İkon AGS SONUÇLARI 2025: sonuc.osym.gov.tr ile MEB AGS ve ÖABT sınav sonuçları sorgulama ekranı | Atama için kaç puan gerekir?

AGS SONUÇLARI 2025: sonuc.osym.gov.tr ile MEB AGS ve ÖABT sınav sonuçları sorgulama ekranı | Atama için kaç puan gerekir?

2025 MEB AGS - ÖABT sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği ve öğretmen atamalarında önemli rol oynayan sınav ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce aday için sonuçlar açıklandı. Peki AGS - ÖABT sonuçları nasıl öğrenilir ve nasıl sorgulanır? Atanmak için kaç puan gerekir? İşte merak edilenler.

2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve ÖSYM tarafından bugün erişime açıldı. Sınava katılan öğretmen adayları, merakla bekledikleri sonuçlarına artık T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM sonuç sorgulama ekranı üzerinden ulaşabiliyor.

2025-MEB-AGS: Sınav Sonuçları Açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sonuç ekranında adayların sınav puanları, doğru–yanlış sayıları, başarı sıralamaları ve cevap kağıdı değerlendirme bilgileri yer alacak.

ÖSYM sınav sonuçlarını yalnızca dijital ortamda duyuracak; bu nedenle adaylara fiziki bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2025-MEB-AGS: Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumları adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.