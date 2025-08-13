Kadraj Galeri Kadraj İkon AGS - ÖABT sonuç sorgulama ekranı osym.gov.tr 2025 | AGS- ÖABT sınav sonuçları açıklandı mı, atanmak için kaç puan gerekli?

2025 MEB AGS - ÖABT sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği ve öğretmen atamalarında önemli rol oynayan sınav ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce aday sonuçların açıklanacağı saati merakla takip ediyor. Peki AGS - ÖABT sonuçları nasıl öğrenilir ve nasıl sorgulanır? Atanmak için kaç puan gerekir? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 06:18
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Alan Bilgisi Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Binlerce öğretmen adayı sınav maratonunun ardından gözünü sonuç tarihine çevirmiş durumda.

Sonuçlar 13 Ağustos'ta Açıklanacak

ÖSYM takvimine göre, MEB AGS – ÖABT sınav sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamaları aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sonuç ekranında adayların sınav puanları, doğru–yanlış sayıları, başarı sıralamaları ve cevap kağıdı değerlendirme bilgileri yer alacak. ÖSYM, sınav sonuçlarını yalnızca dijital ortamda duyuracak; bu nedenle adaylara fiziki bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Sonuç Sorgulama Adımları

Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesine giriş yaparak "Sonuç Açıklama Sistemi" üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulama yapabilecek. Mobil cihaz kullanıcıları için ÖSYM'nin resmi uygulamaları, sonuçlara hızlı erişim imkânı sağlıyor.

AGS Puanı Nasıl Hesaplanıyor?

Yabancı dil öğretmenliği alanlarında (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça, İngilizce) MEB-AGS puanı, şu formüle göre belirleniyor:

AGS puanının %50'si

Aynı yıl içinde girilen YDS/e-YDS puanının %50'si