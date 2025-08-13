AGS - ÖABT sonuç sorgulama ekranı osym.gov.tr 2025 | AGS- ÖABT sınav sonuçları açıklandı mı, atanmak için kaç puan gerekli?

Sonuçlar 13 Ağustos'ta Açıklanacak

ÖSYM takvimine göre, MEB AGS – ÖABT sınav sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamaları aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.