AGS - ÖABT sonuç sorgulama ekranı osym.gov.tr 2025 | AGS- ÖABT sınav sonuçları açıklandı mı, atanmak için kaç puan gerekli?
2025 MEB AGS - ÖABT sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği ve öğretmen atamalarında önemli rol oynayan sınav ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce aday sonuçların açıklanacağı saati merakla takip ediyor. Peki AGS - ÖABT sonuçları nasıl öğrenilir ve nasıl sorgulanır? Atanmak için kaç puan gerekir? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 13.08.2025 06:18