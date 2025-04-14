Kadraj Galeri Kadraj İkon AGS BAŞVURU EKRANI 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?

AGS BAŞVURU EKRANI 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında ilk kez uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuru takvimine yönelik araştırmalar hız kazandı. Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen binlerce aday sınav başvuru tarihlerini merakla bekliyor. AGS bu yıl KPSS yerine geçerek öğretmen adayları için belirleyici bir sınav olacak. Peki AGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2025 AGS başvuru takvimi.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 07:52 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 07:52
AGS BAŞVURU EKRANI 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?

2025 yılı, öğretmen adayları için büyük bir değişimin yılı olacak. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS), öğretmenlik mesleğine adım atacak adayların önündeki yeni engelleri kaldıracak. Bu sınav, daha önce uygulanan KPSS yerine geçerek, öğretmen adaylarının kariyer yolculuklarında kritik bir rol oynayacak.

AGS BAŞVURU EKRANI 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?

2025 AGS Başvuruları Başlıyor: Tarihler ve Detaylar

2025 Akademik Giriş Sınavı (AGS) başvuru tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Öğretmen adaylarının katılacağı sınavın başvuruları 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

AGS BAŞVURU EKRANI 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?

2025 AGS Başvuru Tarihleri

Öğretmen adayları AGS başvurularını 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu tarihler arasında başvuru yapılmayan adaylar için geç başvuru dönemi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Öğretmenlik kariyerine adım atmak isteyenler için bu tarihler oldukça önemli.

AGS BAŞVURU EKRANI 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?

Sınav Ne Zaman Yapılacak?

2025 AGS sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavın ilk oturumu, genel kültür ve öğretmenlik mesleğine dair soruları kapsayacak. İkinci oturum ise alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi testlerine yer verilecek. Sınav süresi toplamda 110 dakika olacak.

AGS BAŞVURU EKRANI 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

AGS sınavı sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına göre MEB-AGS puanlarını öğrenebilecekler. Bu puan, öğretmen adaylarının atama süreçlerinde belirleyici bir rol oynayacak.

Sınavda Hangi Konular Sorulacak?

2025 AGS sınavında, adaylara 80 soru sorulacak. Bu soruların 50'si, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsamında yer alırken, 30 soruluk kısmı ise genel öğretmenlik bilgisi ile ilgili olacak.