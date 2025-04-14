AGS BAŞVURU EKRANI 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında ilk kez uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuru takvimine yönelik araştırmalar hız kazandı. Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen binlerce aday sınav başvuru tarihlerini merakla bekliyor. AGS bu yıl KPSS yerine geçerek öğretmen adayları için belirleyici bir sınav olacak. Peki AGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2025 AGS başvuru takvimi.
Giriş Tarihi: 14.04.2025 07:52
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 07:52