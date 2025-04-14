AGS BAŞVURU EKRANI 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte alınacak?

2025 yılı, öğretmen adayları için büyük bir değişimin yılı olacak. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS), öğretmenlik mesleğine adım atacak adayların önündeki yeni engelleri kaldıracak. Bu sınav, daha önce uygulanan KPSS yerine geçerek, öğretmen adaylarının kariyer yolculuklarında kritik bir rol oynayacak.