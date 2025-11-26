AFAD 1.250 personel alımı sözlü ve uygulama sınavları ne zaman, hangi illerde yapılacak?
AFAD'ın 1.250 personel alım sürecinde başvuruların sona ermesinin ardından kesin olmayan başvuru sonuçları erişime açıldı. Arama ve Kurtarma Teknikeri ile Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadroları için yapılan başvurular incelendi ve adaylar KPSS puan sıralamasına göre belirlendi. Her il için ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday sınav aşamasına çağrıldı. Sürecin bu aşamasının tamamlanmasıyla gözler sınav tarihlerine çevrildi.
