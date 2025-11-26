Kadraj Galeri Kadraj İkon AFAD 1.250 personel alımı sözlü ve uygulama sınavları ne zaman, hangi illerde yapılacak?

AFAD'ın 1.250 personel alım sürecinde başvuruların sona ermesinin ardından kesin olmayan başvuru sonuçları erişime açıldı. Arama ve Kurtarma Teknikeri ile Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadroları için yapılan başvurular incelendi ve adaylar KPSS puan sıralamasına göre belirlendi. Her il için ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday sınav aşamasına çağrıldı. Sürecin bu aşamasının tamamlanmasıyla gözler sınav tarihlerine çevrildi.

AFAD tarafından yayımlanan takvime göre uygulama sınavı, 26 Ocak - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlar Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerindeki bölgesel merkezlerde yapılacak.

Adaylar, tercih ettikleri ilin yer aldığı gruba göre ilgili sınav merkezine yönlendirilecek.

Sözlü sınav mayıs ayında yapılacak

Uygulama sınavlarının ardından sözlü sınav sürecine geçilecek. Takvime göre sözlü sınavlar 4 - 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında yine Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde düzenlenecek.

Adaylar, sınava katılacakları gün, saat ve adres bilgilerine, Başkanlığın internet sitesinde yapılacak duyurunun ardından Kariyer Kapısı üzerinden ulaşacak.

Bu süreçte adaylara ayrıca yazılı bir bildirim gönderilmeyecek.

Tarih değişiklikleri duyurulacak

AFAD, gerekli görülmesi durumunda sözlü sınav tarihlerinde değişiklik yapma hakkına sahip. Tarihlerde bir güncelleme yapılması halinde bilgi, Başkanlığın internet sitesi üzerinden yayımlanacak.