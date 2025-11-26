AFAD 1.250 personel alımı sözlü ve uygulama sınavları ne zaman, hangi illerde yapılacak?

AFAD tarafından yayımlanan takvime göre uygulama sınavı, 26 Ocak - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlar Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerindeki bölgesel merkezlerde yapılacak.