AFAD 1.250 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: AFAD sözleşmeli personel alımı şartları neler? İL İL KONTENJAN DAĞILIMI

Başvuru Şartları Açıklandı
AFAD'ın ilanına göre adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde sıralandı:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
11 Kasım 1996 ve sonrası doğumlu olmak (30 yaşından gün almamış olmak),
En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Boy ve kilo şartlarını sağlamak:
Erkeklerde: En az 1.65, en fazla 1.90 metre,
Kadınlarda: En az 1.60, en fazla 1.85 metre,
Boy ile kilo arasındaki fark +,-10 kilogramı geçmemeli.
Adayların boy ve kilo ölçümleri uygulama sınavı öncesinde yapılacak; şartları sağlamayan adaylar sınava alınmayacak.