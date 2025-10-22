Kadraj Galeri Kadraj İkon AFAD 1.250 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: AFAD sözleşmeli personel alımı şartları neler? İL İL KONTENJAN DAĞILIMI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Resmi Gazete'nin 22 Ekim tarihli sayısında yayımlanan ilanla Türkiye genelinde toplam 1.250 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Buna göre kurum bünyesinde 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1.173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni istihdam edilecek.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 06:33
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde büyük çaplı personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Peki hangi illerde alım yapılacak, şartlar neler? İşte merak edilenler.

Başvurular 5 Kasım'da Başlıyor

AFAD'ın duyurusuna göre başvuru süreci 5 Kasım 2025 saat 10.00'da başlayacak ve 11 Kasım 2025 saat 17.00'ye kadar devam edecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım hizmeti aracılığıyla veya doğrudan Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden gerçekleştirebilecek.

AFAD, yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden yapılan elektronik başvuruların geçerli olacağını vurguladı. Son başvuru tarihinden sonra sistemde herhangi bir değişiklik yapılması mümkün olmayacak.

Başvuru Şartları Açıklandı

AFAD'ın ilanına göre adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

11 Kasım 1996 ve sonrası doğumlu olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Boy ve kilo şartlarını sağlamak:

Erkeklerde: En az 1.65, en fazla 1.90 metre,

Kadınlarda: En az 1.60, en fazla 1.85 metre,

Boy ile kilo arasındaki fark +,-10 kilogramı geçmemeli.

Adayların boy ve kilo ölçümleri uygulama sınavı öncesinde yapılacak; şartları sağlamayan adaylar sınava alınmayacak.

Tüm İllerde Alım Yapılacak

AFAD tarafından paylaşılan kontenjan listesine göre, Türkiye'nin tüm illerinde personel alımı gerçekleştirilecek. Her ilin ihtiyaç durumuna göre kadro sayısı belirlendi.