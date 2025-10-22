AFAD 1.250 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: AFAD sözleşmeli personel alımı şartları neler? İL İL KONTENJAN DAĞILIMI

Başvurular 5 Kasım'da Başlıyor

AFAD'ın duyurusuna göre başvuru süreci 5 Kasım 2025 saat 10.00'da başlayacak ve 11 Kasım 2025 saat 17.00'ye kadar devam edecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım hizmeti aracılığıyla veya doğrudan Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden gerçekleştirebilecek.