A'DAN Z'YE YÜZYILIN KONUT PROJESİ | Kampanyadan kimler yararlanacak? Daireler kaç metrekare olacak? İşte 500 bin evde ödeme planı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden 'Yüzyılın Konut Projesi' hakkında bir video mesaj paylaştı. Bakan Kurum mesajında projeye dair tüm detayları 'Milletimizi ev sahibi yapacak Yüzyılın Konut Projesi'nin tüm detayları' notuyla duyurdu. Peki kampanyadan kimler faydalanacak, evler kaç metrekare olacak, başvuru koşulları neler? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 26.10.2025 17:17