Kadraj Galeri Kadraj İkon A'DAN Z'YE YÜZYILIN KONUT PROJESİ | Kampanyadan kimler yararlanacak? Daireler kaç metrekare olacak? İşte 500 bin evde ödeme planı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden 'Yüzyılın Konut Projesi' hakkında bir video mesaj paylaştı. Bakan Kurum mesajında projeye dair tüm detayları 'Milletimizi ev sahibi yapacak Yüzyılın Konut Projesi'nin tüm detayları' notuyla duyurdu. Peki kampanyadan kimler faydalanacak, evler kaç metrekare olacak, başvuru koşulları neler? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 17:17
Türkiye genelinde uzun süredir merakla beklenen sosyal konut projesinde düğmeye basıldı. 81 ili kapsayacak şekilde 500 bin sosyal konut için inşaat seferberliği başlıyor. Hem şehir merkezlerinde hem de ilçelerde yürütülecek projeyle dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkanı sunulacak.

Kimler Başvurabilecek?

Projeye başvurabilmek için bazı temel şartlar bulunuyor. Öncelikle başvuru sahiplerinin 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Ayrıca başvuru sahiplerinin kendileri, eşleri ya da çocukları adına tapuda kayıtlı bir bağımsız konutu veya TOKİ ile yapılmış aktif bir sözleşmesi bulunmamalı.

Devlet, bazı gruplara özel kontenjan da ayırdı. Şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, ayrıca üç ve daha fazla çocuğu olan aileler ile 18-30 yaş arası gençler öncelikli gruplar arasında yer alıyor.

Gelir Sınırı ve İkamet Şartı

Başvuru yapacak vatandaşlar için gelir sınırı da net şekilde belirlendi.