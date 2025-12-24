A’dan Z’ye Vitamin Deposu: Tanesi 100 Liradan Tezgahlara İndi

EKONOMİK VE SAĞLIKLI SEÇENEK

Pazar tezgahlarında kilogram fiyatı ortalama 25 TL bandında seyreden bal kabağının, büyüklüğüne göre tane fiyatı 100 TL'den başlıyor. Market raflarındaki işlenmiş gıdalara oranla hem çok daha hesaplı hem de kat kat daha sağlıklı olan bu sebze, lifli yapısı sayesinde sindirim sistemini de düzenliyor. Beta-karoten zengini olması sebebiyle göz sağlığını korumada kritik rol oynayan bal kabağı, kış aylarında hastalıklardan korunmak isteyenler için en doğal reçete olarak öne çıkıyor.