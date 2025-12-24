Kadraj Galeri Kadraj İkon A’dan Z’ye Vitamin Deposu: Tanesi 100 Liradan Tezgahlara İndi

A’dan Z’ye Vitamin Deposu: Tanesi 100 Liradan Tezgahlara İndi

Kış mevsiminin gelişiyle birlikte semt pazarlarının en renkli ve en ağır misafiri olan bal kabağı, tezgahlardaki yerini aldı.

24.12.2025
Hem tadıyla hem de barındırdığı vitaminlerle tam bir sağlık deposu olan bu özel besin, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurulan pazarda vatandaşların odak noktası haline geldi. Tanesi ortalama 100 liradan alıcı bulan bal kabağı, sadece bir tatlı malzemesi değil, adeta doğal bir eczane görevi görüyor.

DOĞADAN GELEN MUCİZE: HEM ETİ HEM ÇEKİRDEĞİ ŞİFA

Üretici Mustafa Uslu tarafından tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen kabaklar, tarladan sofraya en taze haliyle ulaşıyor. İçeriğindeki yüksek oranlı Magnezyum, Çinko, A Vitamini ve C Vitamini sayesinde bağışıklık sistemini bir kalkan gibi koruyan bu ürünün çekirdeği de en az kendisi kadar değerli. Uzmanlar, çekirdeğindeki sağlıklı yağların kalp sağlığını desteklediğini ve özellikle erkeklerde prostat sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurguluyor.

MUTFAKLARIN VAZGEÇİLMEZİ: SADECE TATLISI YAPILMIYOR

Bal kabağı denilince akla ilk gelen geleneksel kabak tatlısı olsa da kullanım alanı çok daha geniş. Üretici Uslu'nun anlatımına göre Anadolu'nun farklı bölgelerinde bu şifalı besin şu şekillerde sofralara taşınıyor:

  • Haşlama ve Fırınlama: Hiçbir katkı maddesi eklenmeden haşlanarak ya da fırınlanarak sade tüketiliyor.

  • Gözleme ve Hamur İşleri: Özellikle Ege bölgesinde bal kabağı rendelenerek börek ve gözleme iç harcı olarak kullanılıyor.

  • Çorba: Vitamin değerini kaybetmemesi için krema veya sütle birleştirilerek kış çorbalarının ana maddesi oluyor.

  • Kavrulmuş Çekirdek: Kabağın içinden çıkan çekirdekler kurutulup kavrularak yüksek proteinli bir atıştırmalığa dönüşüyor.

EKONOMİK VE SAĞLIKLI SEÇENEK

Pazar tezgahlarında kilogram fiyatı ortalama 25 TL bandında seyreden bal kabağının, büyüklüğüne göre tane fiyatı 100 TL'den başlıyor. Market raflarındaki işlenmiş gıdalara oranla hem çok daha hesaplı hem de kat kat daha sağlıklı olan bu sebze, lifli yapısı sayesinde sindirim sistemini de düzenliyor. Beta-karoten zengini olması sebebiyle göz sağlığını korumada kritik rol oynayan bal kabağı, kış aylarında hastalıklardan korunmak isteyenler için en doğal reçete olarak öne çıkıyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN BAL KABAĞI ÇORBASI TARİFİ

Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz, vitamin dolu bir tarif:

Malzemeler:

  • 500 gram temizlenmiş bal kabağı

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 adet patates