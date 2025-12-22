Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik/savcılık sınavı soru ve cevap anahtarı

Telif Hakları Uyarısı

Yayımlanan sınav sorularının, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliği taşıdığı ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu hatırlatıldı. Soruların, ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı veya herhangi bir mecrada yayımlanamayacağı vurgulandı.