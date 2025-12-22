Kadraj Galeri Kadraj İkon Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik/savcılık sınavı soru ve cevap anahtarı

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik/savcılık sınavı soru ve cevap anahtarı

20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen 2025 Adalet Bakanlığı Sınavları'na (Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı) katılan adaylar için beklenen duyuru geldi. Sınavlara ait Temel Soru Kitapçıkları ile her test için hazırlanan cevap anahtarlarının yüzde 10'luk bölümü yayımlandı.

Giriş Tarihi: 22.12.2025 06:20
Sınava başvuru yapan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde yer alan sınav sorularının tamamını 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 16.55'ten itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Adaylar sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sorulara erişim sağlayabilecek.

Görüntüleme Süresi 31 Aralık'ta Sona Erecek

ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 31 Aralık 2025 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

Bu tarihten sonra adayların sorulara erişimi mümkün olmayacak.

Telif Hakları Uyarısı

Yayımlanan sınav sorularının, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliği taşıdığı ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu hatırlatıldı. Soruların, ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı veya herhangi bir mecrada yayımlanamayacağı vurgulandı.

Sonuç Tarihi Henüz Açıklanmadı

Öte yandan, 2025 Adalet Bakanlığı Sınavları'nın sonuçlarına ilişkin takvim henüz paylaşılmadı. Sonuç tarihinin ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.