Kadraj
Galeri
Kadraj İkon
Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik/savcılık sınavı soru ve cevap anahtarı
Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik/savcılık sınavı soru ve cevap anahtarı
20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen 2025 Adalet Bakanlığı Sınavları'na (Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı) katılan adaylar için beklenen duyuru geldi. Sınavlara ait Temel Soru Kitapçıkları ile her test için hazırlanan cevap anahtarlarının yüzde 10'luk bölümü yayımlandı.
Giriş Tarihi: 22.12.2025 06:20