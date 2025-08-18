Kadraj Galeri Kadraj İkon ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 | Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne zaman, ödemeler ne kadar olacak?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 | Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne zaman, ödemeler ne kadar olacak?

Adalet Bakanlığına bağlı hakim, savcı ve bakanlık personeli uzun süredir merakla beklediği maaş promosyonu için geri sayıma başladı. Bakanlık çalışanların yüzünü güldürecek bu gelişmeyle ilgili hazırlıklarını tamamlıyor. Geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Hizmetleri Sınıfı çalışanlarının maaş promosyonlarına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşmıştı. Peki Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne zaman, ödemeler ne kadar olacak? Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 08:55
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 | Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne zaman, ödemeler ne kadar olacak?

Adalet Bakanlığı personeli, yeni promosyon tutarını heyecanla beklerken sürecin hızlı ve şeffaf bir şekilde tamamlanması bekleniyor. Peki yeni promosyon ödemesi ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler!

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 | Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne zaman, ödemeler ne kadar olacak?

BAKAN TUNÇ'TAN PROMOSYON AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz aylarda basın mensuplarıyla iftar programında bir araya gelmişti ve ödemeler hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 | Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne zaman, ödemeler ne kadar olacak?

PROMOSYON ANLAŞMASI AĞUSTOS AYINDA DUYURULACAK

Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşmasının 2025 yılı Ağustos ayında sona ereceğini hatırlatan Bakan Tunç, "Maaş promosyonu için en yüksek rakamı almaya çalışacağız. Adalet Bakanlığı çalışanlarını gözetecek bir maaş promosyonu anlaşmasına imza atacağız." dedi.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 | Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne zaman, ödemeler ne kadar olacak?

Çalışanların haklarını korumaya yönelik en iyi teklifin alınması için görüşmelerin titizlikle yürütüleceğini ifade etti.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 | Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne zaman, ödemeler ne kadar olacak?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI NE ZAMAN?

Henüz konu hakkında resmi açıklama yapılmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.