ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 | Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne zaman, ödemeler ne kadar olacak?

Adalet Bakanlığına bağlı hakim, savcı ve bakanlık personeli uzun süredir merakla beklediği maaş promosyonu için geri sayıma başladı. Bakanlık çalışanların yüzünü güldürecek bu gelişmeyle ilgili hazırlıklarını tamamlıyor. Geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Hizmetleri Sınıfı çalışanlarının maaş promosyonlarına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşmıştı. Peki Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne zaman, ödemeler ne kadar olacak? Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 18.08.2025 08:55