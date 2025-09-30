Kadraj Galeri Kadraj İkon Adalet Bakanlığı 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı şartları 2025: Başvuru ve sınav tarihi belli oldu mu?

Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, adalet sistemine yönelik dikkat çeken bir duyuru yaptı. Başkan Erdoğan, daha önce adalet hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 20 bin personel alım sürecinin başlatıldığını hatırlatarak bu kez 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımının yapılacağını açıkladı. Peki Adalet Bakanlığı 1000 hakim-savcı yardımcısı sınavı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 30.09.2025 06:09
Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yargı teşkilatına yönelik önemli bir adımı duyurdu. Erdoğan, "Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 20 bin personel alım sürecini başlatmıştık. Şimdi de 1000 hakim-savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz" sözleriyle yeni alımı açıkladı. Bu açıklamanın ardından adayların gözü başvuru ve sınav takvimine çevrildi.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman?

Hakim ve savcı yardımcılığı için yapılacak sınavın tarihi henüz kesinleşmedi. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavın başvuru takvimi ve sınav günü önümüzdeki süreçte ilan edilecek.

Sınava ilişkin resmi duyurular Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi pgm.adalet.gov.tr ile isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yayımlanacak.

Başvuru Şartları Henüz Açıklanmadı

ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz, adayların başvuru şartlarını netleştirecek. Ancak önceki alımlarda uygulanan kriterler, yeni süreç için de fikir veriyor.

Daha önceki şartlar arasında şu hususlar öne çıkmıştı:

Türk vatandaşı olmak.

Yaş şartı: Adli ve idari yargı için 35 yaşını doldurmamış olmak. Avukatlıktan geçiş için 45 yaş sınırı uygulanmıştı.

Eğitim durumu: Hukuk fakültesi mezunu olmak veya denkliği kabul edilen yabancı bir fakülteyi tamamlamak. İdari yargı için siyasal bilgiler, iktisat, maliye ve benzeri bölümler de geçerli kabul edilmişti.

Sağlık ve adli sicil: Göreve engel sağlık sorunu bulunmamak ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

Kesin başvuru şartları ve tüm detaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda netleşecek.

Sınav Takvimi ÖSYM Tarafından Açıklanacak

Adalet Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle yapılacak alımda, sınav takvimi ve başvuru süreci ÖSYM tarafından belirlenecek.