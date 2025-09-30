Adalet Bakanlığı 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı şartları 2025: Başvuru ve sınav tarihi belli oldu mu?

Başvuru Şartları Henüz Açıklanmadı

ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz, adayların başvuru şartlarını netleştirecek. Ancak önceki alımlarda uygulanan kriterler, yeni süreç için de fikir veriyor.

Daha önceki şartlar arasında şu hususlar öne çıkmıştı:

Türk vatandaşı olmak.

Yaş şartı: Adli ve idari yargı için 35 yaşını doldurmamış olmak. Avukatlıktan geçiş için 45 yaş sınırı uygulanmıştı.

Eğitim durumu: Hukuk fakültesi mezunu olmak veya denkliği kabul edilen yabancı bir fakülteyi tamamlamak. İdari yargı için siyasal bilgiler, iktisat, maliye ve benzeri bölümler de geçerli kabul edilmişti.

Sağlık ve adli sicil: Göreve engel sağlık sorunu bulunmamak ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

Kesin başvuru şartları ve tüm detaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda netleşecek.