DİĞER OĞLU ANNENESİNİ ÖLDÜRDÜ

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bedirhan Şener de 31 Temmuz'da anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürmüştü.