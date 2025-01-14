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Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener tutuklandı! Diğer oğlu da hapisteydi

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı. Şener'in diğer oğlu Bedirhan Şener de geçen yıl anneannesini öldürmüş, cezaevine gönderilmişti.

Giriş Tarihi: 14.01.2025 14:03 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:12
Abdüllatif Şener’in oğlu Şamil Şener tutuklandı

Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Abdüllatif Şener’in oğlu Şamil Şener tutuklandı

ARACI DURDURULDU

Şener'in oğlu gözaltının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şamil Şener'in Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaretler savurmuştu. Külliye yerleşkesinde görev yapan polislerin ihbarı üzerine Şamil Şener'in aracı durdurulmuştu.

Abdüllatif Şener’in oğlu Şamil Şener tutuklandı

DİĞER OĞLU ANNENESİNİ ÖLDÜRDÜ

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bedirhan Şener de 31 Temmuz'da anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürmüştü.

Abdüllatif Şener’in oğlu Şamil Şener tutuklandı! Diğer oğlu da hapisteydi

Olay yerine gelen polis ekipleri, Bedirhan Şener'i gözaltına almış ve Şener, çıktığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.