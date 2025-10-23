A101’de fırsat alarmı! A101 23 Ekim 2025 kataloğu yayında! Beyaz eşyadan çeyize tüm ev gereçleri raflarda
A101'de bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar alıcılarını bekliyor. 23 Ekim Perşembe itibarıyla satışa sunulan aktüel ürünler arasında evinizin ihtiyaçlarını karşılayacak beyaz eşyalar, pratik ev aletleri ve tadilat malzemeleri öne çıkıyor. Seramik tabanlı ütü, dikey şarjlı süpürge, otomatik kahve makinesi, ütü masası ve buzdolabı gibi ürünler indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini aldı.
Giriş Tarihi: 23.10.2025 11:02