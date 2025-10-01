MOBİL YAŞAM VE ULAŞIM

Bu haftaki kataloğun en çok konuşulan ürünleri, alternatif yaşam ve seyahat arayışında olanları hedefliyor. Bu ürünlerin sınırlı stokla gelmesi ve genellikle belirli mağazalarda veya online kanalda satılması bekleniyor.

6500 Flat Tiny House: 385.000 TL'lik fiyatıyla, minimalist yaşam felsefesine ilgi duyan veya arsa üzerine pratik bir konaklama çözümü arayanlar için bir seçenek olarak sunuluyor.

4.00 Çekme Karavan: 299.000 TL'den satışa çıkacak olan karavan, seyahat özgürlüğünü daha erişilebilir bir maliyetle arzulayan kitleye hitap ediyor.

Elektrikli ve Benzinli Mopedler: Şehir içi ulaşım maliyetlerini düşürmek isteyenler için Volta markalı elektrikli moped 59.990 TL, 49.4 CC benzinli moped ise 41.990 TL'den raflarda olacak.