A101 teknoloji ürünlerinde indirim rüzgarı! Yeni A101 Ekim kataloğu geldi

A101 'Aldın Aldın' afişleri yayınlandı! 2 Ekim 2025 Perşembe sabahı yeni katalog raflarda yer alacak. A101'de yarın yani Perşembe günü satışa sunulacak 'Tiny House' büyük ilgi görebilir. Bu ürünün yanı sıra katalogda çekme karavandan büyük ev aletlerine, teknolojik cihazlardan temel mutfak gereçlerine kadar yüzlerce ürün yer alıyor. Peki A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte 2 Ekim 2025 A101 afiş ürünleri tamamı ve fiyat listesi...

MOBİL YAŞAM VE ULAŞIM

Bu haftaki kataloğun en çok konuşulan ürünleri, alternatif yaşam ve seyahat arayışında olanları hedefliyor. Bu ürünlerin sınırlı stokla gelmesi ve genellikle belirli mağazalarda veya online kanalda satılması bekleniyor.

6500 Flat Tiny House: 385.000 TL'lik fiyatıyla, minimalist yaşam felsefesine ilgi duyan veya arsa üzerine pratik bir konaklama çözümü arayanlar için bir seçenek olarak sunuluyor.

4.00 Çekme Karavan: 299.000 TL'den satışa çıkacak olan karavan, seyahat özgürlüğünü daha erişilebilir bir maliyetle arzulayan kitleye hitap ediyor.

Elektrikli ve Benzinli Mopedler: Şehir içi ulaşım maliyetlerini düşürmek isteyenler için Volta markalı elektrikli moped 59.990 TL, 49.4 CC benzinli moped ise 41.990 TL'den raflarda olacak.

TEKNOLOJİ VE BEYAZ EŞYA KATEGORİSİNDE İNDİRİM

Evini yenileyenler veya teknolojik ihtiyaçları olanlar için de katalogda çeşitli ürünler bulunuyor. Fiyatların piyasa ortalamalarıyla karşılaştırılarak değerlendirilmesi önem taşıyor.

Televizyonlar: 55 inç boyutunda 4K bir Google TV 21.999 TL'ye satılırken, daha niş bir ürün olan 32 inçlik hareketli "Slide&Go" LED ekran 27.999 TL fiyat etiketine sahip.

Beyaz Eşyalar: 9 KG kapasiteli bir çamaşır makinesi 12.999 TL, 4 programlı bulaşık makinesi 10.999 TL ve bir No-Frost buzdolabı 19.999 TL olarak listelenmiş. Bu ürünlerin enerji sınıfları ve marka modelleri, fiyat-performans değerlendirmesi için kilit faktörlerdir.

Volta VM6 Elektrikli Moped: 59.990 TL

49.4 CC Benzinli Moped: 41.990 TL

Katlanabilir Bisiklet: 5.999 TL

26" Jant Bisiklet: 3.999 TL

9 KG Çamaşır Makinesi: 12.999 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi: 10.999 TL

6 Programlı Bulaşık Makinesi: 12.999 TL

No-Frost Buzdolabı: 19.999 TL

32" Slide&Go Hareketli Led Ekran: 27.999 TL

55' Smart 4K UHD Google Tv: 21.999 TL

Brilliance Dikiş Makinesi: 7.999 TL

Katmer ve Gözleme Sacı: 1.199 TL

Multi Blender Seti: 1.999 TL

Tost Makinesi: 1.899 TL

Çay Makinesi: 1.399 TL

Dik Süpürge: 1.799 TL

Döküm Basık Tencere: 2.499 TL

Manuel Doğrayıcı: 139 TL