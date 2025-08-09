A101 8-14 Ağustos indirim rüzgarı! Çay, yoğurt, peynir, deterjan ve daha fazlasında kaçırılmayacak fırsatlar… Kampanyalı ürünler listesi

A101'in merakla beklenen 8-14 Ağustos aktüel kampanyası raflarda yerini aldı. Haftanın Yıldızları konseptiyle sunulan indirimlerde hem mutfak ürünleri hem de temizlik ve kişisel bakım ürünleri cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Özellikle ayçiçek yağı, pirinç ve şampuan gibi ihtiyaç listelerinin vazgeçilmezleri bu hafta kampanyanın yıldızları arasında. İşte A101 indirimli ürünler…