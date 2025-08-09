Kadraj Galeri Kadraj İkon A101 8-14 Ağustos indirim rüzgarı! Çay, yoğurt, peynir, deterjan ve daha fazlasında kaçırılmayacak fırsatlar… Kampanyalı ürünler listesi

A101 8-14 Ağustos indirim rüzgarı! Çay, yoğurt, peynir, deterjan ve daha fazlasında kaçırılmayacak fırsatlar… Kampanyalı ürünler listesi

A101 marketlerinde 8-14 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak "Haftanın Yıldızları" kampanyası başladı. Bu hafta, mutfağınızdan kişisel bakımınıza kadar pek çok temel ihtiyaç ürünü uygun fiyatlarla raflarda yer alıyor. Ayçiçek yağı, pirinç, şampuan gibi popüler ürünlerin yanı sıra çay, yoğurt, peynir ve deterjan gibi sık kullanılan ürünlerde de büyük indirimler sizleri bekliyor. İşte kampanyalı ürünler listesi…

Giriş Tarihi: 09.08.2025 12:58
A101 8-14 Ağustos indirim rüzgarı! Çay, yoğurt, peynir, deterjan ve daha fazlasında kaçırılmayacak fırsatlar… Kampanyalı ürünler listesi

A101'in merakla beklenen 8-14 Ağustos aktüel kampanyası raflarda yerini aldı. Haftanın Yıldızları konseptiyle sunulan indirimlerde hem mutfak ürünleri hem de temizlik ve kişisel bakım ürünleri cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Özellikle ayçiçek yağı, pirinç ve şampuan gibi ihtiyaç listelerinin vazgeçilmezleri bu hafta kampanyanın yıldızları arasında. İşte A101 indirimli ürünler…

A101 8-14 Ağustos indirim rüzgarı! Çay, yoğurt, peynir, deterjan ve daha fazlasında kaçırılmayacak fırsatlar… Kampanyalı ürünler listesi

A101 8-14 Ağustos indirim rüzgarı başladı. Birçok üründe kaçırılmayacak kampanya fırsatları bulunuyor.

A101 8-14 Ağustos indirim rüzgarı! Çay, yoğurt, peynir, deterjan ve daha fazlasında kaçırılmayacak fırsatlar… Kampanyalı ürünler listesi
A101 8-14 Ağustos indirim rüzgarı! Çay, yoğurt, peynir, deterjan ve daha fazlasında kaçırılmayacak fırsatlar… Kampanyalı ürünler listesi
A101 8-14 Ağustos indirim rüzgarı! Çay, yoğurt, peynir, deterjan ve daha fazlasında kaçırılmayacak fırsatlar… Kampanyalı ürünler listesi