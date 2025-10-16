A101 16 Ekim aktüel ürünler raflarda! Çeyiz ürünleri, saç kurutma makinesi, beyaz eşya ve daha fazlası satışta!

A101'de 16 Ekim Perşembe gününe ait aktüel kataloğu yayınlandı. Şarjlı zımba ve çivi makinesi, sıcak hava tabancası, tam boy keman ve tabureli dijital bateri seti gibi öne çıkan ürünler, hem hobi tutkunlarına hem de ev ihtiyaçlarını uygun fiyatlara satılıyor. İşte aktüel kataloğu…