A101 16 Ekim aktüel ürünler raflarda! Çeyiz ürünleri, saç kurutma makinesi, beyaz eşya ve daha fazlası satışta!

A101 marketlerinin merakla beklenen 16 Ekim aktüel kataloğu raflardaki yerini aldı. Her hafta birbirinden cazip ürünleri uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturan A101, bu hafta da geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Elektrikli el aletlerinden müzik enstrümanlarına, ev dekorasyonundan çeyiz ürünlerine kadar birçok kategoride fırsatlar sunuluyor. İşte güncel liste...

Giriş Tarihi: 16.10.2025 10:22
A101'de 16 Ekim Perşembe gününe ait aktüel kataloğu yayınlandı. Şarjlı zımba ve çivi makinesi, sıcak hava tabancası, tam boy keman ve tabureli dijital bateri seti gibi öne çıkan ürünler, hem hobi tutkunlarına hem de ev ihtiyaçlarını uygun fiyatlara satılıyor. İşte aktüel kataloğu…

A101 16 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER RAFLARDA

Emporio Armani X8X173 XK374 M701 Erkek Ayakkabı: 7.999 TL
Emporio Armani X8X033 XCC55 R374 Erkek Ayakkabı: 8.999 TL
Emporio Armani X8X151 XK354 A120 Erkek Ayakkabı: 9.999 TL
Emporio Armani X8X173 XK374 N181 Erkek Ayakkabı: 7.999 TL
Emporio Armani X8X094 XK239 A120 Erkek Ayakkabı: 8.499 TL

NEW BALANCE MR530SG – Kadın/Erkek Ayakkabı (Numara: 37.5–47.5) – 5.499 TL

NEW BALANCE MR530AA – Kadın/Erkek Ayakkabı – 5.499 TL

NEW BALANCE MR530ADA – Kadın/Erkek Ayakkabı (Numara: 36–45) – 5.499 TL

SKECHERS 119330-BBK – Kadın Ayakkabı (Numara: 36–39) – 4.499 TL

SKECHERS 119331-WNVR – Kadın Ayakkabı (Numara: 38–41) – 4.499 TL

SKECHERS 150074-BBK – Kadın Ayakkabı (Numara: 36–40) – 2.999 TL

LS2 FF353 Rapid Kask Solid White (Parlak Beyaz) – 3.699 TL

LS2 FF353 Rapid Kask Solid Matt Black (Mat Siyah) – 3.699 TL

LS2 FF808 Stream II Kask Jeans Titanium (Gri/Titanium) – 4.799 TL

LS2 FF353 Rapid Kask Claw Black (Pençe Desenli Siyah) – 3.999 TL

LS2 FF353 Rapid Kask Solid Gloss Black (Parlak Siyah) – 3.699 TL

LS2 FF808 Stream II Kask Drako Black Red (Kırmızı-Siyah Desenli) – 5.499 TL

Style Tava 24 cm – 3.299 TL

Style Tava 26 cm – 3.499 TL

Style Tava 28 cm – 3.999 TL

Style Tava 30 cm – 4.299 TL

Style Wok Tava 30 cm – 4.499 TL

Style Tencere 26 cm – 5.999 TL