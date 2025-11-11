A101 13 Kasım 2025 aktüel kataloğu: İndirim yağmuru başladı! Elektrikli semaver, waffle makinesi, epilasyon seti dip fiyata indi
A101'in 13 Kasım tarihli Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta da A101 mağazaları, hem ev ihtiyaçlarını hem de teknoloji ve mutfak tutkunlarını memnun edecek indirimlerle dolu. Elektrikli semaverden waffle makinesine, darbeli matkap setlerinden çeşitli mutfak gereçlerine kadar birçok üründe cazip fiyatlar müşterileri bekliyor.
Giriş Tarihi: 11.11.2025 21:12