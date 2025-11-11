Kadraj Galeri Kadraj İkon A101 13 Kasım 2025 aktüel kataloğu: İndirim yağmuru başladı! Elektrikli semaver, waffle makinesi, epilasyon seti dip fiyata indi

A101 13 Kasım 2025 aktüel kataloğu: İndirim yağmuru başladı! Elektrikli semaver, waffle makinesi, epilasyon seti dip fiyata indi

A101'in 13 Kasım tarihli Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta da A101 mağazaları, hem ev ihtiyaçlarını hem de teknoloji ve mutfak tutkunlarını memnun edecek indirimlerle dolu. Elektrikli semaverden waffle makinesine, darbeli matkap setlerinden çeşitli mutfak gereçlerine kadar birçok üründe cazip fiyatlar müşterileri bekliyor.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 21:12
13 Kasım itibarıyla A101 raflarında dikkat çeken ürünler arasında uygun fiyatlı küçük ev aletleri, mutfak yardımcıları ve el aletleri yer alıyor. Ayrıca ev tekstili, elektronik ve kişisel bakım kategorilerinde de sınırlı sayıda fırsat ürünleri satışa sunulacak.

A101 13 KASIM 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  1. Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri – 289 TL
  2. Laktozsuz Süzme Peynir – 99,50 TL
  3. Çatalhöyük Pilavlık Bulgur – 74,50 TL
  4. Baldo Pirinç – 179,50 TL
  5. Tchibo Çekirdek Kahve 500 g – 349 TL
  1. Hazır Türk Kahvesi 100 g – 35 TL
  2. Maden Suyu 6x200 ml – 65 TL
  3. Organik Kuru İncir Cipsi – 99,50 TL
  4. Kuru Meyve Cipsi – 49,50 TL
  1. Islak Havlu 100'lü – 27,50 TL
  2. Sebamed Şampuan 400 ml – 399 TL
  3. Fit Me Kapatıcı – 299 TL
  4. Sunkisser Allık – 299 TL
  5. Fit Me Fondöten – 299 TL
  6. Nivea Ton Eşitleyici Yüz Kremi – 115 TL
  1. Kakaolu Gofret – 45 TL
  2. Torku Bitter ve Portakallı Gofret – 35 TL
  3. Muzlu Rulo Kek 3x28 g – 26 TL
  4. Mentos Meyveli Stick – 17,50 TL
  5. Fellas Granola Bar – 22,50 TL
  6. Şekerci Mustafa – 65 TL