A101 13 Kasım 2025 aktüel kataloğu: İndirim yağmuru başladı! Elektrikli semaver, waffle makinesi, epilasyon seti dip fiyata indi

13 Kasım itibarıyla A101 raflarında dikkat çeken ürünler arasında uygun fiyatlı küçük ev aletleri, mutfak yardımcıları ve el aletleri yer alıyor. Ayrıca ev tekstili, elektronik ve kişisel bakım kategorilerinde de sınırlı sayıda fırsat ürünleri satışa sunulacak.