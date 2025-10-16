85.486 personel alımı İŞKUR üzerinden yapılıyor: İşte ÖGG, depocu, hastane personeli, sekreter, danışman alımı şartları
İŞKUR 17 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yayımladığı ilanlarla istihdam piyasasını hareketlendirdi. Türkiye genelinde özel sektör ve kamu kurumlarına yönelik 90 bine yakın açık iş ilanı bulunuyor. İş arayan vatandaşlar için dev bir istihdam kapısı açan bu alımlarda özel güvenlik görevlisi (ÖGG), depocu, hastane personeli, sekreter ve danışman gibi farklı meslek grupları dikkat çekiyor. Peki, İŞKUR üzerinden 85.486 personel alımı için başvuru şartları nelerdir ve adaylar ilana nasıl ulaşabilir? İşte meslek bazında aranan kritik şartlar ve İŞKUR iş ilanlarına online başvuru kılavuzu...
Giriş Tarihi: 16.10.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 09:09