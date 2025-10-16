Kadraj Galeri Kadraj İkon 85.486 personel alımı İŞKUR üzerinden yapılıyor: İşte ÖGG, depocu, hastane personeli, sekreter, danışman alımı şartları

İŞKUR 17 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yayımladığı ilanlarla istihdam piyasasını hareketlendirdi. Türkiye genelinde özel sektör ve kamu kurumlarına yönelik 90 bine yakın açık iş ilanı bulunuyor. İş arayan vatandaşlar için dev bir istihdam kapısı açan bu alımlarda özel güvenlik görevlisi (ÖGG), depocu, hastane personeli, sekreter ve danışman gibi farklı meslek grupları dikkat çekiyor. Peki, İŞKUR üzerinden 85.486 personel alımı için başvuru şartları nelerdir ve adaylar ilana nasıl ulaşabilir? İşte meslek bazında aranan kritik şartlar ve İŞKUR iş ilanlarına online başvuru kılavuzu...

Giriş Tarihi: 16.10.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 09:09
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayan vatandaşlar için her gün yeni ilanları güncelliyor. 17 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yayımlanan son ilanlara göre, farklı meslek dallarında 90 bine yakın personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu büyük istihdam fırsatı, iş arayanlar için önemli bir kapı açıyor.

İŞKUR Üzerinden Hangi Alanlarda Personel Alınıyor?

İŞKUR'un yayımladığı açık iş ilanlarında, hem genel hem de özel sektördeki pek çok meslek yer alıyor. İlanlarda en çok dikkat çeken mesleklerden bazıları şunlardır:

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG)

Depocu / Ambar Elemanı

Hastane Personeli (Temizlik, bakım vb.)

Sekreter

Danışman

Toplamda 85.486 açık iş ilanı sisteme girildi. Başvuru yapmak isteyenler, tüm meslekleri ve detayları İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden kolayca görebilirler.

İŞKUR Açık İş İlanları Sayfası

Başvuru Yapacaklar Nelere Dikkat Etmeli?

Adayların, ilanlara başvurmadan önce aranan kriterleri dikkatlice okuması gerekiyor. Çünkü alımlar hem kamu kurumlarına hem de özel şirketlere yapılıyor.

