85.486 personel alımı İŞKUR üzerinden yapılıyor: İşte ÖGG, depocu, hastane personeli, sekreter, danışman alımı şartları

İŞKUR Üzerinden Hangi Alanlarda Personel Alınıyor?

İŞKUR'un yayımladığı açık iş ilanlarında, hem genel hem de özel sektördeki pek çok meslek yer alıyor. İlanlarda en çok dikkat çeken mesleklerden bazıları şunlardır:

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG)

Depocu / Ambar Elemanı