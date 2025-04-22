Kadraj Galeri Kadraj İkon 850 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Halkbank, ING, Garanti, Akbank mevduat oranları

850 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Halkbank, ING, Garanti, Akbank mevduat oranları

Yatırımcıların radarında yeniden bankalar var. 2025'in ilk çeyreğinde düşüş eğilimine giren mevduat faizleri mart sonunda yönünü yukarı çevirdikten sonra nisan ayı itibarıyla yılın zirvesine ulaştı. Son günlerde bankalar mevduat faizlerini birer birer güncelleyerek yatırımcının yüzünü güldürecek oranlara imza attı. Peki şu an piyasada en yüksek faiz oranı ne kadar? 850 bin TL'si olan yatırımcı bir ayda ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen oranlar.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:47
850 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Halkbank, ING, Garanti, Akbank mevduat oranları

Merkez Bankası'nın 20 Mart tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda gecelik borç verme faizinde yaptığı artış piyasalar üzerinde anında etkisini gösterdi. Bu adımın ardından bankalar mevduat faizlerinde yukarı yönlü bir revizyona gitti ve yatırımcılara sunulan oranlar yeniden yükselişe geçti.

850 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Halkbank, ING, Garanti, Akbank mevduat oranları

Yılbaşından Sonra Düşen Faizler Nisan'da Zirve Yaptı

Ocak ayı itibarıyla %44 seviyelerine kadar gerileyen mevduat faizleri, nisan ayında adeta yeniden hayat buldu. Şu anda pek çok bankada faiz oranları %47 ile %50 bandında seyrediyor. Bazı bankalarda oranlar %48, hatta %49 seviyelerine ulaşmış durumda. Piyasada şu an için en yüksek oran %50 olarak öne çıkıyor.

850 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Halkbank, ING, Garanti, Akbank mevduat oranları

1 Milyon TL'lik Mevduata 32 Günde Ne Kadar Kazanç Sağlanıyor?

Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre, 1 milyon TL'lik birikimi olan bir yatırımcı, 32 günlük vade sonunda net olarak en az 35.024,66 TL, en fazla ise 37.260,77 TL kazanç elde ediyor. Getiri bankaya ve vergilendirme esaslarına göre farklılık gösterebiliyor.

850 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Halkbank, ING, Garanti, Akbank mevduat oranları

BANKA BANKA 850 BİN TL'NİN 1 AYLIK FAİZ GETİRİSİ

ING

Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 29.770,96 TL

Vade Sonu Tutar: 879.770,96 TL

850 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Halkbank, ING, Garanti, Akbank mevduat oranları


CEPTETEB

Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 31.671,23 TL

Vade Sonu Tutar: 881.671,23 TL