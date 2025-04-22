850 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Halkbank, ING, Garanti, Akbank mevduat oranları

1 Milyon TL'lik Mevduata 32 Günde Ne Kadar Kazanç Sağlanıyor?

Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre, 1 milyon TL'lik birikimi olan bir yatırımcı, 32 günlük vade sonunda net olarak en az 35.024,66 TL, en fazla ise 37.260,77 TL kazanç elde ediyor. Getiri bankaya ve vergilendirme esaslarına göre farklılık gösterebiliyor.