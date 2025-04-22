850 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Halkbank, ING, Garanti, Akbank mevduat oranları
Yatırımcıların radarında yeniden bankalar var. 2025'in ilk çeyreğinde düşüş eğilimine giren mevduat faizleri mart sonunda yönünü yukarı çevirdikten sonra nisan ayı itibarıyla yılın zirvesine ulaştı. Son günlerde bankalar mevduat faizlerini birer birer güncelleyerek yatırımcının yüzünü güldürecek oranlara imza attı. Peki şu an piyasada en yüksek faiz oranı ne kadar? 850 bin TL'si olan yatırımcı bir ayda ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen oranlar.
Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:47