81 il 81 farklı renk! Türkiye’de hangi şehir hangi takımı destekliyor?
81 ilde futbol tutkusu bambaşka yere gidiyor. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıyasıya sürerken, Türkiye'nin futbol haritası da yeniden şekilleniyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'un yarıştan erken kopmasıyla gözler taraftar desteklerine çevrildi. Özel bir araştırma şirketi, Türkiye genelinde hangi şehirde hangi takımın öne çıktığını açıkladı. Peki Türkiye'de iller en çok hangi takım destekleniyor? İşte il il taraftar dağılımı ve en çok desteklenen kulüpler…
Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 10:24