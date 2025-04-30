81 il 81 farklı renk! Türkiye’de hangi şehir hangi takımı destekliyor?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıran kırana devam ederken, Türkiye'nin taraftar haritası da merak ediliyor. Yapılan anket sonuçlarına göre, şehir şehir en çok desteklenen takımlar belli oldu. İşte illere göre taraftarların gönül verdiği kulüpler…