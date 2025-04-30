Kadraj Galeri Kadraj İkon 81 il 81 farklı renk! Türkiye’de hangi şehir hangi takımı destekliyor?

81 il 81 farklı renk! Türkiye’de hangi şehir hangi takımı destekliyor?

81 ilde futbol tutkusu bambaşka yere gidiyor. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıyasıya sürerken, Türkiye'nin futbol haritası da yeniden şekilleniyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'un yarıştan erken kopmasıyla gözler taraftar desteklerine çevrildi. Özel bir araştırma şirketi, Türkiye genelinde hangi şehirde hangi takımın öne çıktığını açıkladı. Peki Türkiye'de iller en çok hangi takım destekleniyor? İşte il il taraftar dağılımı ve en çok desteklenen kulüpler…

Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 10:24
81 il 81 farklı renk! Türkiye’de hangi şehir hangi takımı destekliyor?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıran kırana devam ederken, Türkiye'nin taraftar haritası da merak ediliyor. Yapılan anket sonuçlarına göre, şehir şehir en çok desteklenen takımlar belli oldu. İşte illere göre taraftarların gönül verdiği kulüpler…

81 il 81 farklı renk! Türkiye’de hangi şehir hangi takımı destekliyor?

Türkiye'de hangi şehir hangi takımı destekliyor?

Amasya - Fenerbahçe

Ankara - Ankaragücü

Antalya - Antalyaspor

Aydın - Aydınspor

Balıkesir - Balıkesirspor

İstanbul - Fenerbahçe

Bursa - Bursaspor

Çorum - Çorumspor

Edirne - Edirnespor

81 il 81 farklı renk! Türkiye’de hangi şehir hangi takımı destekliyor?

Elazığ - Elazığspor

Erzincan - Erzincanspor

Erzurum - Erzurumspor

Gaziantep - Gaziantep FK

Giresun - Giresunspor

Gümüşhane - Gümüşhanespor

Hakkari - Hakkarigücü

Hatay - Hatayspor

Isparta - Ispartaspor

81 il 81 farklı renk! Türkiye’de hangi şehir hangi takımı destekliyor?

İstanbul - Beşiktaş

İzmir - Altay

İzmir - Göztepe

Kahramanmaraş - Kahramanmaraşspor

Karabük - Kardemir Karabükspor

81 il 81 farklı renk! Türkiye’de hangi şehir hangi takımı destekliyor?

Kütahya - Kütahyaspor

Muğla - Muğlaspor

Ordu - Orduspor

Rize - Çaykur Rizespor

Sakarya - Sakaryaspor

Samsun - Samsunspor

Sivas - Sivasspor