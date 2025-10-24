8.000 TL’ye taşınmaz fırsatı: Milli Emlak ucuza yüzlerce arsa satıyor!

Milli Emlak, Türkiye'nin farklı illerinde de uygun fiyatlı satışlar düzenliyor. İşte listede öne çıkan diğer bazı cazip ilanlar:
|Taşınmaz Türü
|İl/İlçe
|Başlangıç Bedeli
|Yüzölçümü
|İhale Tarihi
|Arsa
|Çorum / Kargı
|10.000 TL
|30,54 m²
|18 Kasım 2025
|Arsa
|Konya / Hüyük
|11.500 TL
|22,49 m²
|4 Kasım 2025
|Tarla
|Konya / Seydişehir
|14.000 TL
|67,92 m²
|10 Kasım 2025
|Tarla
|Kırşehir / Merkez
|20.000 TL
|361,57 m²
|24 Ekim 2025
|Arazi
|Sivas / Merkez
|20.000 TL
|372,10 m²
|5 Kasım 2025
Bu taşınmazlar için ihaleler, Kasım 2025 tarihleri içinde ilgili Milli Emlak birimlerince düzenlenecek.