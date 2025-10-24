8.000 TL’ye taşınmaz fırsatı: Milli Emlak ucuza yüzlerce arsa satıyor!

8.000 TL'ye Arsa Fırsatı Konya'da

Milli Emlak'ın güncel ihale listesinde, en düşük başlangıç fiyatına sahip arsa ilanı Konya'dan geldi.

Taşınmaz Türü: Arsa

İl/İlçe: Konya / Seydişehir

İhale Başlangıç Bedeli: 8.000 TL

Yüzölçümü: 15,14 m²

İhale Tarihi: 11 Kasım 2025

Konya'nın Seydişehir ilçesinde satışa çıkarılan bu taşınmaz, en uygun fiyatlı fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, aynı ilçede 9.000 TL ve 12.000 TL başlangıç bedelli başka arsalar da listede yer alıyor.