Kadraj
Galeri
Kadraj İkon
800 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi netleşti! TEB, Ziraat, Garanti banka banka mevduat oranları
800 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi netleşti! TEB, Ziraat, Garanti banka banka mevduat oranları
Bankalarda mevduat faizleri yeniden hareketlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni faiz kararına kısa bir süre kala bankalar rekabete hız vererek mevduat oranlarını yukarı çekti. Özellikle özel bankaların 1 aylık vadeli TL mevduat faizlerinde oranlar yüzde 46 seviyesine kadar tırmandı. Bu gelişmeyle birlikte parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler güncel kazanç hesaplamalarını ve en yüksek faiz veren bankaları araştırmaya başladı.
Giriş Tarihi: 08.12.2025 12:37