800 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi netleşti! TEB, Ziraat, Garanti banka banka mevduat oranları

Bankalarda mevduat faizleri yeniden hareketlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni faiz kararına kısa bir süre kala bankalar rekabete hız vererek mevduat oranlarını yukarı çekti. Özellikle özel bankaların 1 aylık vadeli TL mevduat faizlerinde oranlar yüzde 46 seviyesine kadar tırmandı. Bu gelişmeyle birlikte parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler güncel kazanç hesaplamalarını ve en yüksek faiz veren bankaları araştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 08.12.2025 12:37
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Aralık ayı toplantısı yaklaşırken piyasada beklentiler yeniden hareketlendi. Banka, geçtiğimiz ay politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e çekmişti. Şimdi ise gözler 11 Aralık Perşembe günü açıklanacak yeni faiz kararına çevrilmiş durumda.

Karar öncesinde özellikle bankalarda mevduat hareketliliği dikkat çekiyor. Hem bireysel yatırımcılar hem de yüksek bakiyeli hesap sahipleri, faizlerin nasıl şekilleneceğini merak ediyor.

MEVDUATTA YENİ ARTIŞ DALGASI

Son günlerde bankaların TL vadeli mevduat oranlarında artış ivmesi yeniden hız kazandı. Bazı özel bankalar kısa vadeli mevduatlarda faizi yüzde 46 seviyesine kadar taşırken, kampanyalı faiz oranlarının daha da yükseldiği görülüyor.

Mevduata uygulanan faiz üst sınırı da politika faizi açıklanmadan önce zirveye yakın seyrediyor. TCMB'nin bankalara yönelik belirlediği 3 aya kadar vadeli mevduat tavan faizi yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Güncel tablo şu şekilde:

1 aya kadar vadeli TL: %51,50

3 aya kadar vadeli TL: %48,50

6 aya kadar vadeli TL: %46,00

1 yıla kadar vadeli TL: %45,25

1 yıl ve üzeri vadeli TL: %44,50

İŞTE 8 ARALIK 2025 GÜNCEL MEVDUAT ORANLARI:,

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 23.669,13 TL

Vade Sonu Tutar: 823.669,13 TL

ING

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 24.514,45 TL

Vade Sonu Tutar: 824.514,45 TL