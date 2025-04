Gelişen teknoloji sayesinde gündelik yaşantımızda büyük kolaylıklar sağlayan cihazlar artık her evin vazgeçilmezi. Tabletler, bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve televizyonlar... Her yıl yenilenen modelleriyle cazibesini artıran bu elektronik aletler, çoğu zaman bir üst model uğruna çöpe gönderiliyor. Ancak atılan her cihaz, aslında altın kadar değerli parçalarıyla birlikte elden çıkıyor.