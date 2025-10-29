78 gram altın şoku! | İslam Memiş'ten flaş uyarı: Hemen durun! Gram gümüşte ise hedef geldi
Altın fiyatlarındaki rekor yükselişler, ne yazık ki piyasada büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirdi: Sahte altın tuzağı! Geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın, paketli olmasına rağmen 78 gramlık altınının 21 gramının sahte çıkması yatırımcılar arasında büyük şok yarattı. Durumun ciddiyetini gözler önüne seren bu olayın ardından, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları 'bozmaya geldiğinde anlıyorlar ancak iş işten geçmiş oluyor' sözleriyle uyararak kritik tavsiyelerde bulundu. İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları ve uzman İslam Memiş'in sahte altın ve gümüş piyasasına dair detaylı analizi.
Giriş Tarihi: 29.10.2025 11:57