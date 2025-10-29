Kadraj Galeri Kadraj İkon 78 gram altın şoku! | İslam Memiş'ten flaş uyarı: Hemen durun! Gram gümüşte ise hedef geldi

Altın fiyatlarındaki rekor yükselişler, ne yazık ki piyasada büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirdi: Sahte altın tuzağı! Geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın, paketli olmasına rağmen 78 gramlık altınının 21 gramının sahte çıkması yatırımcılar arasında büyük şok yarattı. Durumun ciddiyetini gözler önüne seren bu olayın ardından, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları 'bozmaya geldiğinde anlıyorlar ancak iş işten geçmiş oluyor' sözleriyle uyararak kritik tavsiyelerde bulundu. İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları ve uzman İslam Memiş'in sahte altın ve gümüş piyasasına dair detaylı analizi.

Uzun süredir altın piyasasının gündeminde olan sahte altın sorunu, özellikle son dönemdeki rekor talep ve fiyat artışlarıyla birlikte zirveye ulaştı. İslam Memiş, Youtube kanalında yaptığı değerlendirmesinde bu tehlikenin nedenlerini ve dolandırıcıların yöntemlerini detaylıca anlattı.

Yoğun Talep, Yüksek Risk

Memiş'e göre, son 9 haftadır altın fiyatlarında yaşanan rekor seviyeler piyasadaki altının tükenmesine neden oldu. Bu durum, dolandırıcıların hemen devreye girmesine zemin hazırladı:

İslam Memiş Uyarısı: "Özellikle son 9 haftadır altın fiyatlarında rekor seviyeler gördük. Ons altında, gram altında ve piyasada altın kalmadı. Yoğun panik alımından dolayı. Hemen dolandırıcılar devreye girdi, hemen internetten sahte altın satışına başladılar. Vatandaş 'nasıl olsa kuyumcuda bulamıyorum' diye internetten verdi siparişi. Karşısında da böyle sürprizler çıkabiliyor."

Modern Teknolojiyle Birebir Taklit

Dolandırıcılar, artık sadece ayarı düşük ürünler değil, aynı zamanda rafineri patentlerini ve etiketlerini birebir taklit ederek paketli gram altın bile üretebiliyorlar. Memiş, özellikle paketli ürünlerde gözle ayırt etmenin neredeyse imkânsız olduğunu vurguluyor:

Taklit Patentler: Sahte ürünlerde bile bütün rafinerinin bilgileri, ismi ve patentleri doğru bir şekilde yazılıyor.