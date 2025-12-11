750 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: ING, Fibabanka, TEB, Ziraat mevduat oranları

MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİLEME SINIRLI KALDI

Politika faizinde düşüş eğilimi sürse de bankalarda mevduat oranları aynı hızda gerilemedi. Geçtiğimiz haftalarda %48,00 seviyesine kadar çıkan en yüksek oran bu hafta %46,00'ya indi.