Kadraj Galeri Kadraj İkon 750 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: ING, Fibabanka, TEB, Ziraat mevduat oranları

Yılın son para politikası toplantısı öncesi piyasalarda bekleme moduna neden oldu. Borsa yatırımcısından döviz tutanlara, mevduat sahiplerinden kredi kullanmaya hazırlananlara kadar geniş bir kesim, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Saat 14.00'te duyurulacak karar yılın son yönlendirmesi olması açısından ayrı bir önem taşıyor. Peki mevduat oranları artacak mı, düşecek mi? 750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:24
TCMB, temmuz itibarıyla başladığı indirim sürecinde politika faizini kademeli şekilde düşürerek %46,00 seviyesinden %39,50'ye çekmişti. Ekim ayındaki toplantıda alınan 100 baz puanlık indirim son adım olmuş, böylece mevcut oran %39,50'de sabitlenmişti. Bugün açıklanacak karar bu serinin devam edip etmeyeceğine ışık tutacak.

MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİLEME SINIRLI KALDI
Politika faizinde düşüş eğilimi sürse de bankalarda mevduat oranları aynı hızda gerilemedi. Geçtiğimiz haftalarda %48,00 seviyesine kadar çıkan en yüksek oran bu hafta %46,00'ya indi.

Piyasada ağırlıklı olarak %41,00-46,00 bandında fiyatlama görülüyor. Bu durum, beklentilerin aksine mevduat cephesinde hızlı bir çözülme olmadığına işaret ediyor.

750 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

ING

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 22.823,8 TL

Vade Sonu Tutar: 772.823,8 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %39,5

Net Kazanç: 21.427,4 TL

Vade Sonu Tutar: 771.427,4 TL