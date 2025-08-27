75 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksiti ne kadar? Yapı Kredi, Garanti, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç kredisi

75.000 TL ihtiyaç kredisi mi arıyorsunuz? Garanti BBVA, Yapı Kredi, Ziraat Bankası ve diğer bankaların 36 ay vadeli güncel faiz oranlarını ve taksitlerini karşılaştırdık. En düşük maliyetli krediyi bularak 50.000 TL'ye varan tasarruf edin!
Aşağıdaki detaylı tablo, bankaların teklifleri arasındaki farkı net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu rakamlar, bankaların web sitelerindeki genel hesaplama araçlarından alınmış olup, sizin kişisel kredi notunuza göre değişiklik gösterebilir.
|
Banka Adı
|
Kampanya Adı
|
Aylık Taksit Tutarı
|
Faiz Oranı
|
Toplam Geri Ödeme Tutarı
|
Garanti BBVA
|
3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi
|
4.048 TL
|
%3,19
|
146.146 TL
|
Yapı Kredi
|
İhtiyaç Kredisi
|
4.415 TL
|
%3,69
|
159.437 TL
|
Ziraat Bankası
|
Yeni Yıl Kredisi
|
5.430 TL
|
%4,99
|
195.925 TL
|
VakıfBank
|
Tüketici Ürün Paketi
|
5.430 TL
|
%4,99
|
195.925 TL
|
Halkbank
|
İhtiyaç Kredisi Kampanyası
|
5.487 TL
|
%5,06
|
197.973 TL