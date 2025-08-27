Kadraj Galeri Kadraj İkon 75 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksiti ne kadar? Yapı Kredi, Garanti, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç kredisi

75 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksiti ne kadar? Yapı Kredi, Garanti, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç kredisi

75.000 TL ihtiyaç kredisi mi arıyorsunuz? Garanti BBVA, Yapı Kredi, Ziraat Bankası ve diğer bankaların 36 ay vadeli güncel faiz oranlarını ve taksitlerini karşılaştırdık. En düşük maliyetli krediyi bularak 50.000 TL'ye varan tasarruf edin!

Giriş Tarihi: 27.08.2025 10:00
Evlilik masraflarını karşılamak, ev tadilatı yapmak veya birikmiş borçları tek bir çatı altında toplamak... Sebebi ne olursa olsun, 75.000 TL gibi önemli bir nakit ihtiyacı doğduğunda akla ilk gelen çözüm bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi paketleri oluyor. Ancak bankalar arasındaki faiz oranları ve toplam maliyetlerdeki büyük farklar, doğru seçim yapmayı kritik hale getiriyor. Yanlış bir tercih, size on binlerce liraya mal olabilir.

Peki, 75.000 TL'yi 36 ay (3 yıl) vadede çekmek istediğinizde en avantajlı teklifi hangi banka sunuyor? Hangi bankanın aylık taksiti daha düşük ve toplamda cebinizden ne kadar daha az para çıkacak?

Haberimizde Türkiye'nin önde gelen bankalarının güncel 75.000 TL kredi tekliflerini sizin için analiz ettik. Faiz oranları, taksit tutarları ve en önemlisi toplam geri ödeme maliyetlerini karşılaştırarak bütçeniz için en akıllıca kararı vermenize yardımcı olacağız.

BANKA BANKA 75.000 TL KREDİ TEKLİFLERİ KARŞILAŞTIRMASI (36 AY VADE)

Aşağıdaki detaylı tablo, bankaların teklifleri arasındaki farkı net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu rakamlar, bankaların web sitelerindeki genel hesaplama araçlarından alınmış olup, sizin kişisel kredi notunuza göre değişiklik gösterebilir.

Banka Adı
Kampanya Adı
Aylık Taksit Tutarı
Faiz Oranı
Toplam Geri Ödeme Tutarı
Garanti BBVA
3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi
4.048 TL
%3,19
146.146 TL
Yapı Kredi
İhtiyaç Kredisi
4.415 TL
%3,69
159.437 TL
Ziraat Bankası
Yeni Yıl Kredisi
5.430 TL
%4,99
195.925 TL
VakıfBank
Tüketici Ürün Paketi
5.430 TL
%4,99
195.925 TL
Halkbank
İhtiyaç Kredisi Kampanyası
5.487 TL
%5,06
197.973 TL
75.000 TL KREDİDE EN AVANTAJLI BANKA HANGİSİ?

Zamanı kısıtlı olan ve en net bilgiyi hemen almak isteyenler için özetleyelim:

En Düşük Aylık Taksiti Hangi Banka Sunuyor?

Garanti BBVA, "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası ile aylık 4.048 TL taksit sunarak en uygun aylık ödeme planını sağlıyor.

En Düşük Faiz Oranı Hangi Bankada?

Yine Garanti BBVA, %3,19 faiz oranıyla bu karşılaştırmadaki en rekabetçi faizi teklif ediyor.