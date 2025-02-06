7.4 MİLYONA TOPLU SÖZLEŞME | 2 yıllık zam oranı belli olacak! Kamu işçisi ve emekli için masada hangi rakam var?

Emekliler ve Kamu Çalışanları İçin Maaş Artışları

Emekliler promosyon ve ikramiye güncellemelerine odaklanırken Temmuz ayındaki maaş artışları da büyük bir merak konusu. Ancak en büyük odak noktası yaklaşık 7.4 milyon kamu çalışanı ve emeklisinin gözlerini çevirdiği toplu sözleşme masası olacak. Kamu işçileriyle başlayacak olan pazarlıklar, memurlar ve memur emeklileri için 2025 yılında maaş artışı ve haklar konusunda belirleyici olacak.