7.4 MİLYONA TOPLU SÖZLEŞME | 2 yıllık zam oranı belli olacak! Kamu işçisi ve emekli için masada hangi rakam var?
2025 yılı Türkiye'de kamu çalışanları ve özel sektör işçileri için toplu sözleşmelerin yoğunlaştığı bir yıl olacak. Kamu işçileriyle yapılacak zam pazarlıkları için hazırlıklar hızla sürerken memurlar ve memur emeklileri için de Ağustos ayında masaya oturulacak. Sonbaharda ise metal sektörü çalışanlarının toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Bu süreç milyonlarca çalışanın geleceğini şekillendirecek önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.
Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:38