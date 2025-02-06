Kadraj Galeri Kadraj İkon 7.4 MİLYONA TOPLU SÖZLEŞME | 2 yıllık zam oranı belli olacak! Kamu işçisi ve emekli için masada hangi rakam var?

7.4 MİLYONA TOPLU SÖZLEŞME | 2 yıllık zam oranı belli olacak! Kamu işçisi ve emekli için masada hangi rakam var?

2025 yılı Türkiye'de kamu çalışanları ve özel sektör işçileri için toplu sözleşmelerin yoğunlaştığı bir yıl olacak. Kamu işçileriyle yapılacak zam pazarlıkları için hazırlıklar hızla sürerken memurlar ve memur emeklileri için de Ağustos ayında masaya oturulacak. Sonbaharda ise metal sektörü çalışanlarının toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Bu süreç milyonlarca çalışanın geleceğini şekillendirecek önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:38
7.4 MİLYONA TOPLU SÖZLEŞME | 2 yıllık zam oranı belli olacak! Kamu işçisi ve emekli için masada hangi rakam var?

2025 yılı maaş zamları ve toplu sözleşmeler açısından büyük bir önem taşıyor. Kamu işçileri, memurlar, memur emeklileri ve özel sektör çalışanları için bu yılın büyük bölümü maaş artışlarıyla şekillenecek. Hem kamu hem de özel sektördeki çalışanlar zamlı maaşlarını alacakları ilk ödemelerle moral bulurken yılın geri kalan kısmı da yoğun pazarlıklarla geçecek.

7.4 MİLYONA TOPLU SÖZLEŞME | 2 yıllık zam oranı belli olacak! Kamu işçisi ve emekli için masada hangi rakam var?

Emekliler ve Kamu Çalışanları İçin Maaş Artışları

Emekliler promosyon ve ikramiye güncellemelerine odaklanırken Temmuz ayındaki maaş artışları da büyük bir merak konusu. Ancak en büyük odak noktası yaklaşık 7.4 milyon kamu çalışanı ve emeklisinin gözlerini çevirdiği toplu sözleşme masası olacak. Kamu işçileriyle başlayacak olan pazarlıklar, memurlar ve memur emeklileri için 2025 yılında maaş artışı ve haklar konusunda belirleyici olacak.

7.4 MİLYONA TOPLU SÖZLEŞME | 2 yıllık zam oranı belli olacak! Kamu işçisi ve emekli için masada hangi rakam var?

İşçilerle Başlayan Pazarlık Maratonu

Pazarlık süreci kamu işçileriyle başlayacak. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, üniversiteler ve hastaneler gibi çeşitli kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmeleri için hazırlıklar hızla devam ediyor. Bu sözleşmelerin belirleyici protokolü, yetkili konfederasyonlarla yapılacak görüşmelerin ardından şekillenecek.

7.4 MİLYONA TOPLU SÖZLEŞME | 2 yıllık zam oranı belli olacak! Kamu işçisi ve emekli için masada hangi rakam var?

Sözleşme Tarihlerindeki Değişiklikler
2025 yılı toplu iş sözleşmesinde, önceki yıllarda yapılan zam oranlarıyla ilgili bir düzenleme yapılması gündemde. Kamu işçilerinin bir kısmının toplu iş sözleşme süresi geçen ay doldu. Bir kısmınınki bu ay sona erdi. Diğerlerinin ise Mart ayında sona erecek.

7.4 MİLYONA TOPLU SÖZLEŞME | 2 yıllık zam oranı belli olacak! Kamu işçisi ve emekli için masada hangi rakam var?

Geçmişte farklı tarihlerde başlayan sözleşmeler arasında oluşan zam oranı farklarının ortadan kaldırılması amacıyla, 2025'teki toplu iş sözleşmesinde önemli bir tarih ayarı yapılması bekleniyor. Bu değişiklikle, Ocak ayında başlayan sözleşmelerin 26 ay, Şubat ayında başlayanların ise 25 ay olarak imzalanması planlanıyor. Bu düzenleme 2027 yılı Mart ayından itibaren tüm yeni sözleşmelerin aynı tarihte başlayarak birleştirilmesini hedefliyor.