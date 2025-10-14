700 bin TL, 800 bin TL, 900 bin TL konut kredisi taksit hesaplaması

700 BİN TL KREDİDE AYLIK FATURA: 20 BİN TL'YE DAYANDI

Mevcut piyasa koşullarında 2 milyon TL değerinde bir ev için yaklaşık 700.000 TL'lik bir finansman ihtiyacı oldukça yaygın bir senaryo. Bu tutarda bir kredi için bankaların vatandaşa çıkardığı fatura ise şöyle:

En Uygun Teklif Akbank'tan: %2,69 faiz oranıyla 120 ay vadeli 700.000 TL'lik bir kredi için aylık ödeme 19.642,49 TL olarak hesaplanıyor.

Vatandaş, 10 yılın sonunda ana paranın üzerine yaklaşık 1.686.000 TL faiz ödeyerek bankaya toplamda 2.386.358 TL geri ödemiş oluyor.