700 bin TL, 800 bin TL, 900 bin TL konut kredisi taksit hesaplaması

Milyonlarca vatandaşın hayallerini süsleyen 'kendi evim' rüyası Peki, ikinci el bir daire için 700 bin, 800 bin veya 900 bin TL kredi çekmek isteyen bir ailenin bütçesine her ay ne kadarlık bir yük binecek? 120 ay (10 yıl) vadeli kredi paketlerini özel bankalar nezdinde mercek altına aldık. İşte en uygun tekliften en ağır faturaya, banka banka tüm detaylar ve kredi çekerken asla atlamamanız gereken o kritik nokta!

Giriş Tarihi: 14.10.2025 09:56
Ev sahibi olmak isteyenler "acaba altından kalkabilir miyim?" endişesiyle bankaların kapısını çalıyor. Yaptığımız güncel piyasa araştırması özel bankalar arasındaki faiz rekabetinin milimetrik farklarla sürdüğünü gözler önüne seriyor.

Bu yarışta Akbank, %2,69'luk "İlk Evim Konut Kredisi" faiz oranıyla bir adım öne çıkarken sektörün diğer bankaları İş Bankası, Garanti BBVA ve Yapı Kredi %2,79 bandında konumlanmış durumda. Göze küçük gelen bu %0,10'luk farkın, 10 yıllık vade sonunda on binlerce liralık bir servete dönüştüğünü görmek ise şaşırtıcı.

700 BİN TL KREDİDE AYLIK FATURA: 20 BİN TL'YE DAYANDI

Mevcut piyasa koşullarında 2 milyon TL değerinde bir ev için yaklaşık 700.000 TL'lik bir finansman ihtiyacı oldukça yaygın bir senaryo. Bu tutarda bir kredi için bankaların vatandaşa çıkardığı fatura ise şöyle:

En Uygun Teklif Akbank'tan: %2,69 faiz oranıyla 120 ay vadeli 700.000 TL'lik bir kredi için aylık ödeme 19.642,49 TL olarak hesaplanıyor.

Vatandaş, 10 yılın sonunda ana paranın üzerine yaklaşık 1.686.000 TL faiz ödeyerek bankaya toplamda 2.386.358 TL geri ödemiş oluyor.

Diğer Devler Sıkı Takipte: %2,79 faiz oranı sunan İş Bankası, Garanti BBVA ve Yapı Kredi'de ise aylık taksit bir anda 20.276,25 TL'ye fırlıyor.

Toplam geri ödeme ise bu bankalarda 2.455.000 TL ile 2.463.000 TL arasında değişiyor.

Bu basit hesaplama gösteriyor ki, faizdeki sadece %0,10'luk bir artış aylık bütçenize yaklaşık 630 TL ek yük bindirirken, 10 yılın sonunda cebinizden fazladan 70.000 TL'nin çıkmasına neden oluyor. Bu rakam neredeyse ikinci el bir otomobil parası demek!

RAKAM 800 BİN TL'YE ÇIKINCA MAKAS DAHA DA AÇILIYOR

Kredi ihtiyacı 800.000 TL'ye çıktığında, aylık ödeme gücünün önemi daha da artıyor ve asgari ücretin üzerinde bir taksit rakamı ortaya çıkıyor.

Akbank: Yine %2,69'luk oranla en rekabetçi teklifi sunan banka, 800.000 TL kredi için aylık 22.448,56 TL taksit belirliyor. Bu senaryoda toplam geri ödeme 2.723.587 TL'yi buluyor.