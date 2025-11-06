7 ilde eş zamanlı uygulanacak: Okullarda büyük deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

"Çök-Kapan-Tutun" Hayat Kurtarıyor

AFAD'ın uzun süredir üzerinde durduğu "Çök–Kapan–Tutun" hareketi, deprem anında en temel ve etkili korunma yöntemi olarak kabul ediliyor. Bu hareketin amacı, sarsıntı sırasında panikle koşmayı engellemek ve düşen cisimlerden korunmayı sağlamak.

Çök: Deprem başladığında dengeyi kaybetmemek için hemen yere çömelin.

Kapan: Başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde sağlam bir eşyanın altına ya da yanına siper alın. Eğer böyle bir eşya yoksa kollarınızı başınızın üzerine koyarak cenin pozisyonuna geçin.

Tutun: Sarsıntı boyunca bulunduğunuz noktada sabit kalmak için tutunduğunuz eşyaya sıkıca sarılın.

AFAD bu hareketin sadece bir tatbikatla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguluyor. Okullarda, iş yerlerinde, evlerde ve toplu alanlarda düzenli olarak uygulanmasının, deprem bilincinin yerleşmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.