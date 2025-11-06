Kadraj Galeri Kadraj İkon 7 ilde eş zamanlı uygulanacak: Okullarda büyük deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

7 ilde eş zamanlı uygulanacak: Okullarda büyük deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Marmara Bölgesi'ndeki yedi ilde geniş katılımlı bir deprem tatbikatı düzenleyecek. Tatbikatın amacı kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek, vatandaşların afet anındaki doğru reflekslerini geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak olarak açıklandı. Peki hangi illerde tatbikat yapılacak, ne zaman? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 06.11.2025 11:25
7 ilde eş zamanlı uygulanacak: Okullarda büyük deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Yetkililer, Marmara Bölgesi'nde gerçekleştirilecek bu tatbikatın sadece bir "prova" olmadığının altını çiziyor. AFAD, bu tür çalışmalarla hem kurumların afet anındaki görev paylaşımını test ediyor hem de vatandaşların bilinçli hareket etme refleksini güçlendiriyor.

7 ilde eş zamanlı uygulanacak: Okullarda büyük deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Tatbikat 26 Kasım Çarşamba Günü Yapılacak

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem tatbikatı, 26 Kasım Çarşamba günü saat 11.30'da İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

7 ilde eş zamanlı uygulanacak: Okullarda büyük deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Bu kapsamda tatbikat "Seviye 4" düzeyinde uygulanacak. Yani, tüm kurumların katılımıyla koordineli bir şekilde yürütülecek. Tatbikatın başlangıcında sirenler çalacak, ardından 45 saniye boyunca herkes "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uygulayacak.

7 ilde eş zamanlı uygulanacak: Okullarda büyük deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Tatbikatın ikinci aşamasında ise katılımcılar, bulundukları binalardan kontrollü şekilde tahliye edilecek.

7 ilde eş zamanlı uygulanacak: Okullarda büyük deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

"Çök-Kapan-Tutun" Hayat Kurtarıyor

AFAD'ın uzun süredir üzerinde durduğu "Çök–Kapan–Tutun" hareketi, deprem anında en temel ve etkili korunma yöntemi olarak kabul ediliyor. Bu hareketin amacı, sarsıntı sırasında panikle koşmayı engellemek ve düşen cisimlerden korunmayı sağlamak.

Çök: Deprem başladığında dengeyi kaybetmemek için hemen yere çömelin.

Kapan: Başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde sağlam bir eşyanın altına ya da yanına siper alın. Eğer böyle bir eşya yoksa kollarınızı başınızın üzerine koyarak cenin pozisyonuna geçin.

Tutun: Sarsıntı boyunca bulunduğunuz noktada sabit kalmak için tutunduğunuz eşyaya sıkıca sarılın.

AFAD bu hareketin sadece bir tatbikatla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguluyor. Okullarda, iş yerlerinde, evlerde ve toplu alanlarda düzenli olarak uygulanmasının, deprem bilincinin yerleşmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.