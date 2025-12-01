Kadraj Galeri Kadraj İkon 7 adımda biyolojik hackleme ve 3-2-1 kuralı: Ömrü uzatan trend açıklandı! Metabolik yaş geriler mi?

7 adımda biyolojik hackleme ve 3-2-1 kuralı: Ömrü uzatan trend açıklandı! Metabolik yaş geriler mi?

Sağlıklı yaşam anlayışı son yıllarda hızla yükselen 'biyolojik hackleme' akımıyla köklü bir dönüşümden geçiyor. Everlab Uzun Ömür Kliniği'nin kurucusu Dr. Steven Lu, modern tıbbın sunduğu imkanların ötesine geçen yedi temel prensibi anlatarak uzun ömrün sanılandan farklı bir denklem üzerinde yükseldiğini söylüyor. Lu'ya göre küçük ve sürdürülebilir günlük alışkanlıklar biyolojik yaşı dramatik biçimde değiştirebiliyor.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 14:02
Daily Mail'e konuşan Dr. Lu, "hacklemek" kavramının kestirme yollar aramak değil, sağlığı kişiye özel şekilde optimize etmek anlamına geldiğini belirtiyor. Ona göre sağlık, finansal sermaye ile benzer bir mantıkla ilerliyor: Biriktirmek, korumak, doğru stratejilerle güçlendirmek.

Lu, formdan düşmenin sigara kadar riskli olabileceğine dikkat çekiyor ve ekliyor:
"Sağlıklı bir insanın bin dileği vardır, hasta olanın ise yalnızca bir."

Bu nedenle tedaviden çok önleyici yaklaşımın çağın ana odağı olması gerektiğini vurguluyor.

Uzun Ömrün Temeli: "Uykuyu Tamir Etmeden Hiçbir Şey Düzelmez"

Dr. Lu'nun üzerinde en çok durduğu faktör, şaşırtıcı biçimde beslenme ya da egzersiz değil; uyku. Düzenli ve kaliteli uykunun hem zihinsel hem de fiziksel performansın temel taşı olduğunu anlatan Lu, "Üç gece kötü uyku, ölçülebilir bilişsel hasar yaratabilir" diyor.

Kötü uykuya yaptığı benzetme dikkat çekici:
Gece boyunca şarja takılı duran ama sabah yarım pil ile uyanan bir telefon.