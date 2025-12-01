7 adımda biyolojik hackleme ve 3-2-1 kuralı: Ömrü uzatan trend açıklandı! Metabolik yaş geriler mi?

Uzun Ömrün Temeli: "Uykuyu Tamir Etmeden Hiçbir Şey Düzelmez"

Dr. Lu'nun üzerinde en çok durduğu faktör, şaşırtıcı biçimde beslenme ya da egzersiz değil; uyku. Düzenli ve kaliteli uykunun hem zihinsel hem de fiziksel performansın temel taşı olduğunu anlatan Lu, "Üç gece kötü uyku, ölçülebilir bilişsel hasar yaratabilir" diyor.