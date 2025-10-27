Kadraj Galeri Kadraj İkon 650 bin TL'ye satın alınabilecek 2.el otomobiller: İşte Peugeot, Renault, Dacia, Citroen, Opel, Hyundai modelleri

650 bin TL'ye satın alınabilecek 2.el otomobiller: İşte Peugeot, Renault, Dacia, Citroen, Opel, Hyundai modelleri

Sıfır araç krizinin ardından ikinci el piyasasında yaşanan sert düşüşler, araç sahibi olmak isteyenlere cazip bir kapı araladı. 650.000 TL gibi erişilebilir bir bütçeyle Peugeot, Renault, Dacia, Opel, Citroen ve Hyundai gibi güvenilir markaların hangi popüler modellerinin satın alınabileceğini ve piyasada hangi yıl/donanım aralıklarının dikkat çektiğini sizin için araştırdık. İşte Peugeot, Renault, Dacia, Citroen, Opel, Hyundai modelleri.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 15:55
Otomobil piyasasında yaşanan ani ve keskin fiyat düzeltmeleri, tüketicinin yüzünü güldürdü. Özellikle yüksek faiz oranları ve sıfır araç tedarik sorunlarının etkisiyle şişen ikinci el fiyatları, son dönemde yaşanan düşüş trendiyle birlikte yeniden makul seviyelere geriledi. Bu hareketlilik, araç sahibi olma hayali kuran ve bütçesi limitli olan milyonlarca kişi için tarihi bir fırsat doğurdu. 650.000 TL bandında bir bütçeyle dahi, artık yalnızca eski değil, nispeten yeni model yılına ait ve güvenilir markaların popüler araçlarına erişim mümkün hale geldi. Sıfır araca ulaşmakta zorlanan ve ekonomik modeller arayanlar için Renault, Peugeot, Dacia, Citroen, Opel ve Hyundai markalarının hangi modelleri bu bütçe aralığında en iyi performans-fiyat dengesini sunuyor? İşte 650 bin TL'ye alınabilecek ikinci el otomobillerin detaylı listesi ve yatırım tavsiyesi niteliğindeki model önerileri…

Ekonomik ve Dizel Seçenekler:

Peugeot 301 / Citroen C-Elysee: 2018-2019 model yılı civarında, düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan 1.5 BlueHDi veya 1.6 HDi dizel motorlu versiyonları bu fiyat aralığında bulunabilmektedir. Bakım maliyetlerinin uygunluğu ve sedan kasa tipiyle aileler için ideal bir tercihtir.

Renault Clio / Symbol: 2015-2018 model aralığındaki 1.5 dCi motorlu versiyonları hem şehir içi hem de uzun yolda ekonomik sürüş vadediyor. Symbol, geniş bagaj hacmiyle dikkat çekiyor.

Dacia Dokker / Sandero Stepway: Daha çok iş amaçlı veya geniş aileler için tercih edilen 2014-2017 model civarındaki dizel Dokker veya daha güncel Sandero Stepway modelleri konfor ve işlevselliği bir arada sunar.

Kompakt ve Güvenilir Modeller:

Hyundai i20 / i30: i20'nin 2016-2019 model yılı civarındaki benzinli veya dizel seçenekleri, piyasa tutuşu ve servis kolaylığı açısından sıkça tercih edilmektedir.