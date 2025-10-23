Kadraj Galeri Kadraj İkon 650 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Ziraat, İş Bankası, TEB, Yapı Kredi mevduat oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün açıklayacağı faiz kararıyla yeniden piyasaların odağında olacak. Son dönemde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın verdiği mesajlar para politikasında gevşeme sürecinin sınırlı olacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından alınacak bu karar hem yıl sonu görünümü hem de 2025 para politikası adımları açısından belirleyici olacak. Peki mevduat faizleri düşecek mi, yükselecek mi? İşte güncel oranlar!

Giriş Tarihi: 23.10.2025 08:22
TCMB eylül ayında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43'ten yüzde 40,5'e çekmişti. Şimdi ise gözler Para Politikası Kurulu'nun yarın vereceği kararda. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre çoğunluk 100 baz puanlık yeni bir indirimi fiyatlıyor. Böylece politika faizinin yüzde 39,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Washington'da yaptığı "Türkiye'de Makroekonomik Verileri Okumada Karşılaşılan Zorluklar" başlıklı sunumda, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini vurgulamıştı. Bu mesaj, "faiz indirimi yavaşlayabilir" şeklinde yorumlandı.

YABANCI KURUMLARIN BEKLENTİLERİ FARKLI

Uluslararası finans kuruluşları da TCMB'nin kararına ilişkin tahminlerini paylaştı.
Deutsche Bank, JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC ve Barclays, 100 baz puanlık indirim öngörürken; Standard Chartered Bank ve Capital Economics 250 baz puanlık daha güçlü bir gevşeme bekliyor. Bloomberg Economics, Citibank, ING Group ve Societe Generale gibi kurumlar ise 150 baz puanlık bir indirimin daha olası olduğunu düşünüyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELİYOR

Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 28,5 olarak tahmin ediliyor. Ancak Piyasa Katılımcıları Anketi'nde bu oran ekim itibarıyla yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. TCMB'nin son Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu tahmini yüzde 25-29 aralığında korunmuştu.

Bu fark, piyasanın enflasyonun daha kalıcı olabileceği yönündeki algısını güçlendirirken, para politikası tarafında manevra alanını da daraltıyor.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Faiz indirim beklentilerine rağmen bankalar mevduat faizlerinde geri adım atmadı. TL mevduatlarda getiriler hâlâ güçlü. Pek çok bankada faiz oranları yüzde 40 ila yüzde 48 arasında değişiyor.

Merkez Bankası verilerine göre, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şöyle:

1 aya kadar vadede: yüzde 55,50

3 aya kadar vadede: yüzde 57,50

6 aya kadar vadede: yüzde 49,00

1 yıla kadar vadede: yüzde 50

Bu oranlar, yıl sonu enflasyon beklentilerinin üzerinde seyrediyor. Böylece TL mevduat, yüksek enflasyona rağmen hâlâ reel getiri potansiyelini koruyor.