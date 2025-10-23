650 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Ziraat, İş Bankası, TEB, Yapı Kredi mevduat oranları

YABANCI KURUMLARIN BEKLENTİLERİ FARKLI

Uluslararası finans kuruluşları da TCMB'nin kararına ilişkin tahminlerini paylaştı.

Deutsche Bank, JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC ve Barclays, 100 baz puanlık indirim öngörürken; Standard Chartered Bank ve Capital Economics 250 baz puanlık daha güçlü bir gevşeme bekliyor. Bloomberg Economics, Citibank, ING Group ve Societe Generale gibi kurumlar ise 150 baz puanlık bir indirimin daha olası olduğunu düşünüyor.