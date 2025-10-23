650 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Ziraat, İş Bankası, TEB, Yapı Kredi mevduat oranları

MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE SEYREDİYOR
Faiz indirim beklentilerine rağmen bankalar mevduat faizlerinde geri adım atmadı. TL mevduatlarda getiriler hâlâ güçlü. Pek çok bankada faiz oranları yüzde 40 ila yüzde 48 arasında değişiyor.
Merkez Bankası verilerine göre, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şöyle:
1 aya kadar vadede: yüzde 55,50
3 aya kadar vadede: yüzde 57,50
6 aya kadar vadede: yüzde 49,00
1 yıla kadar vadede: yüzde 50
Bu oranlar, yıl sonu enflasyon beklentilerinin üzerinde seyrediyor. Böylece TL mevduat, yüksek enflasyona rağmen hâlâ reel getiri potansiyelini koruyor.