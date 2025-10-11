Kadraj Galeri Kadraj İkon 6 İL SARI ALARM LİSTESİNDE: Meteoroloji peş peşe uyardı! Şemsiyeleri sıkı tutun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri için yeni bir yağış uyarısında bulundu. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağışlar etkili olacak. Peki hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte bölge bölge yurtta hava durumu...

Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:14
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Hangi bölgelerde yağmur var?

Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.

METEOROLOJİ 6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERDİ

1 Kastamonu Sarı
2 Kocaeli Sarı
3 Sakarya Sarı
4 Zonguldak Sarı
5 Bartın Sarı
6 Düzce Sarı
Özellikle Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklığı Nasıl Olacak?

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgarlar esecek.