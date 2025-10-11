6 İL SARI ALARM LİSTESİNDE: Meteoroloji peş peşe uyardı! Şemsiyeleri sıkı tutun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olunması gerekiyor.