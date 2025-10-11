6 İL SARI ALARM LİSTESİNDE: Meteoroloji peş peşe uyardı! Şemsiyeleri sıkı tutun
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri için yeni bir yağış uyarısında bulundu. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağışlar etkili olacak. Peki hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte bölge bölge yurtta hava durumu...
Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:14