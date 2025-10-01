Kadraj Galeri Kadraj İkon 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili şiirler | İstanbul'un Kurtuluşu’nun 102. yıl dönümü resimli sözler ve kutlama mesajları

6 Ekim 1923 Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kurtuluş Savaşı'nın ardından özgürlüğüne kavuşan şehir için düzenlenen etkinliklerde, İstanbul'un tarihi mirası ve bağımsızlık ruhu yeniden hatırlatılıyor. İşte İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili şiirler, sözler ve resimli mesajlar...

Giriş Tarihi: 01.10.2025 14:54
6 Ekim tarihinde düşman işgalinden kurtarılan İstanbul, özgürlüğünün 102. yıl dönümünü kutluyor. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olan bu tarihi gün, her yıl olduğu gibi törenler, etkinlikler ve coşkulu kutlamalarla anılıyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanet ettiği bu zafer, sadece İstanbul için değil tüm Türkiye için gurur kaynağı olmaya devam ediyor. İşte İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili resimli mesajlar ve sözler…

İSTANBUL'UN KURTULUŞU'NUN RESİMLİ MESAJLAR

"6 Ekim 1923, İstanbul'un esaretten özgürlüğe kavuştuğu gündür. Kutlu olsun."

"Kurtuluş destanının son sayfası İstanbul'da yazıldı, bu gurur hepimizin."

"İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu, milletimizin azminin ve bağımsızlık tutkusunun simgesidir."