Kadraj Galeri Kadraj İkon 6 ay geri ödemesiz 1,5 milyon TL kredi veriliyor!

KOBİ'ler için beklenen haber geldi! TOBB Nefes Kredisi'nin yeni dönemi için düğmeye basıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kredi Garanti Fonu (KGF) ve 7 büyük bankanın işbirliğiyle hayata geçirilen 25 milyar TL'lik dev kredi paketi için başvurular yarın sabah itibarıyla başlıyor. 6 ay anapara ödemesiz dönem ve firma başına 1,5 milyon TL'ye varan limit sunan bu tarihi fırsatın tüm detayları, faiz oranları haberimizde...

Giriş Tarihi: 01.10.2025 13:51
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), son dönemde artan maliyetler ve finansmana erişimde karşılaştıkları zorluklar nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyordu. İşte tam bu noktada KOBİ'lerin nakit akışını düzenlemek ve üretim çarklarının dönmesini sağlamak amacıyla daha önceki yıllarda da büyük başarı yakalayan TOBB Nefes Kredisi, yeniden devreye alınıyor. Toplam 25 milyar Türk Lirası büyüklüğündeki bu devasa paket on binlerce işletme için adeta bir "nefes" olacak.

TOBB'a bağlı Oda ve Borsa üyesi tüm işletmelerin faydalanabileceği kredi sunduğu esnek ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor. Programın en önemli avantajı, işletmelere finansmanı kullandıktan sonra toparlanmaları için zaman tanıyan 6 aylık anapara ödemesiz dönem. Bu sayede firmalar aldıkları krediyi hemen yatırıma veya işletme sermayesine dönüştürüp, gelir yaratmaya başladıktan sonra geri ödemeye başlayacak.

Başvurular Ne Zaman ve Nereye Yapılacak?

Başvurular 2 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla başlıyor. İşletmeler, aşağıdaki 7 bankanın şubeleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler:

Halkbank

Vakıfbank

Ziraat Bankası

Denizbank

Garanti Bankası

Akbank

Ziraat Katılım

Kimler Başvurabilir?

TOBB'a bağlı tüm Oda ve Borsa üyesi işletmeler (şirketler) başvuru yapma hakkına sahiptir. Başvuru öncesinde Odanızdan veya Borsanızdan "Nefes Kredisi Başvurusu İçindir" ibareli faaliyet belgesi almanız gerekebilir.