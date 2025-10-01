Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), son dönemde artan maliyetler ve finansmana erişimde karşılaştıkları zorluklar nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyordu. İşte tam bu noktada KOBİ'lerin nakit akışını düzenlemek ve üretim çarklarının dönmesini sağlamak amacıyla daha önceki yıllarda da büyük başarı yakalayan TOBB Nefes Kredisi, yeniden devreye alınıyor. Toplam 25 milyar Türk Lirası büyüklüğündeki bu devasa paket on binlerce işletme için adeta bir "nefes" olacak.