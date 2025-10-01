6 ay geri ödemesiz 1,5 milyon TL kredi veriliyor!
KOBİ'ler için beklenen haber geldi! TOBB Nefes Kredisi'nin yeni dönemi için düğmeye basıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kredi Garanti Fonu (KGF) ve 7 büyük bankanın işbirliğiyle hayata geçirilen 25 milyar TL'lik dev kredi paketi için başvurular yarın sabah itibarıyla başlıyor. 6 ay anapara ödemesiz dönem ve firma başına 1,5 milyon TL'ye varan limit sunan bu tarihi fırsatın tüm detayları, faiz oranları haberimizde...
Giriş Tarihi: 01.10.2025 13:51