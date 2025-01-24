6-10-15 ve 30’lu yumurta indirimi! Migros, PTT AVM, Carrefoursa kampanyası geldi

Migros, PttAVM ve Carrefour gibi büyük perakende zincirleri, müşterilerine cazip indirimler sunarak rekabeti artırmaya devam ediyor. Peki, Migros, PttAVM ve Carrefour'da 6'lı, 10'lu, 15'li ve 30'lu yumurta fiyatları ne kadar? İşte, popüler marketlerdeki güncel fiyatlar: Migros'ta Yumurta Fiyatları Migros, son dönemde yapmış olduğu kampanyalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle toptan alımlarda, fiyat avantajları sunan Migros'ta 30'lu L boy beyaz yumurta, 154 TL'ye satılmakta. Bu fiyat, alım yapmak isteyenler için ekonomik bir seçenek sunuyor. PttAVM'de Yumurta Fiyatları PttAVM, hem uygun fiyatlar hem de çeşitli yumurta seçenekleriyle dikkat çekiyor. PttAVM'de 30'lu L boy beyaz yumurta 170,26 TL'ye satışa sunuluyor. Ayrıca, 30'lu doğal köy yumurtası ise 390 TL'ye alıcı buluyor. Fiyat farkı, organik ve doğal ürünler arayan tüketiciler için bir tercih sebebi olabilir. Carrefour'da Yumurta Fiyatları Carrefour, farklı boyutlardaki yumurta paketleri ile geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. 6'lı M boy Kumbasar yumurta 48,50 TL, yani adet başına 8,08 TL fiyatla satılıyor. Diğer seçeneklerden bazıları ise şöyle: 6'lı Doğalım Yumurta (53-62 gr): 49,95 TL 10'lu Omega 3 Yumurta: 59,90 TL 6'lı Organik Yumurta: 61,90 TL (Adet başına 10,32 TL) 15'li L boy yumurta: 79,50 TL (Adet başına 5,30 TL) 10'lu Jumbo Yumurta (63-72 gr): 86,20 TL (Adet başına 8,62 TL) Carrefour, ayrıca 10'lu M boy gezen tavuk yumurtası ile 89,50 TL'lik bir fiyat sunuyor, bu da gezen tavuk yumurtası tercih edenler için uygun bir seçenek. Kaynak: PttAVM, Migros, Carrefour resmi web siteleri Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır