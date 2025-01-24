6-10-15 ve 30’lu yumurta indirimi! Migros, PTT AVM, Carrefoursa kampanyası geldi

PttAVM'de Yumurta Fiyatları

PttAVM, hem uygun fiyatlar hem de çeşitli yumurta seçenekleriyle dikkat çekiyor. PttAVM'de 30'lu L boy beyaz yumurta 170,26 TL'ye satışa sunuluyor. Ayrıca, 30'lu doğal köy yumurtası ise 390 TL'ye alıcı buluyor. Fiyat farkı, organik ve doğal ürünler arayan tüketiciler için bir tercih sebebi olabilir.