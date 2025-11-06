Kadraj Galeri Kadraj İkon 550.000 TL'NİN HESABI DEĞİŞTİ! İşte banka banka Kasım 2025 güncel mevduat faizleri: O banka tam 18.000 TL getiri verdi!

550.000 TL'NİN HESABI DEĞİŞTİ! İşte banka banka Kasım 2025 güncel mevduat faizleri: O banka tam 18.000 TL getiri verdi!

Faizlerde işler terse döndü! Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini %39,5 seviyesine çekmesinin ardından, bankalar mevduat yarışını hızlandırdı. Yatırımcılar, yüksek enflasyon karşısında parasını korumak için en yüksek getiriyi sunan bankayı ararken, 550.000 TL'nin 1 aylık net kazanç tablosu ortaya çıktı. İşte Ziraat, Halkbank, ING, Garanti, Akbank dahil olmak üzere bankaların 6 Kasım 2025 güncel faiz oranları ve parasını değerlendirmek isteyenler için kâr rehberi!

Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:26
550.000 TL’NİN HESABI DEĞİŞTİ! İşte banka banka Kasım 2025 güncel mevduat faizleri: O banka tam 18.000 TL getiri verdi!

Enflasyonla mücadelede önemli bir araç olan mevduat faiz oranları, Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz indirimi kararı sonrasında yeniden şekillendi. Geçen ay politika faizini 100 baz puan indirerek %39,5'e çeken TCMB'nin ardından, bankalar müşteri çekmek ve kaynak maliyetlerini yönetmek amacıyla cazip mevduat oranları sunmaya başladı. Piyasada nakit akışını yönetmek isteyen bankalar, vadeli mevduat ürünlerinde faiz oranlarını yukarı çekerek yatırımcıların dikkatini çekti. Bu gelişmeler ışığında, elinde 550.000 TL birikimi olan ve 1 aylık vadede en yüksek getiriyi hedefleyen vatandaşlar için kamu ve özel bankaların güncel faiz oranlarını mercek altına aldık. Peki, hangi banka 550 bin TL'ye en yüksek net kazancı sunuyor? İşte 6 Kasım 2025 itibarıyla güncel mevduat oranları ve net getiri tablosu...

550.000 TL’NİN HESABI DEĞİŞTİ! İşte banka banka Kasım 2025 güncel mevduat faizleri: O banka tam 18.000 TL getiri verdi!

550.000 TL'nin 32 Günlük Net Getirisi (Aylık Kazanç)

550.000 TL anapara için bankaların sunduğu en yüksek faiz oranına göre 32 günlük vadede elde edilecek tahmini net getiri (stopaj düşülmüş hali) aşağıdaki gibidir. (En iyi faiz veren banka oranı %47,5 olarak baz alınmıştır.)

Anapara Faiz Oranı (Yıllık) Brüt Faiz Kazancı (32 Gün) Stopaj (%5) Net Faiz Kazancı (32 Gün)
550.000 TL %47,5 27.270 TL 1.363 TL 25.907 TL
550.000 TL’NİN HESABI DEĞİŞTİ! İşte banka banka Kasım 2025 güncel mevduat faizleri: O banka tam 18.000 TL getiri verdi!

Banka Banka Güncel Mevduat Faiz Oranları (5 Kasım 2025)

Özel bankalar dijital kanallardan yapılan başvurularda yüksek oranlar sunarak rekabeti artırıyor. İşte öne çıkan bankaların 6 Kasım 2025 itibarıyla güncel ortalama oranları:

Banka Adı Güncel Yıllık Faiz Oranı (32 Gün) Dikkat Çeken Şartlar
Akbank (Özel) %47,5'e Kadar Yeni Müşteri/Mobil Başvuru Kampanyası
ING Bank (Özel) %47,0'ye Kadar Turuncu Ekstra avantajları ile

550.000 TL’NİN HESABI DEĞİŞTİ! İşte banka banka Kasım 2025 güncel mevduat faizleri: O banka tam 18.000 TL getiri verdi!
Garanti BBVA %45,0 - %46,0 Arası Yeni Para/Yüksek Tutar Kampanyası
ON Dijital Bankacılık %47,0 (Piyasa Zirvesi) Dijital/Şubesiz Bankacılık Avantajı

550.000 TL’NİN HESABI DEĞİŞTİ! İşte banka banka Kasım 2025 güncel mevduat faizleri: O banka tam 18.000 TL getiri verdi!
Ziraat Bankası %41,0 - %42,0 Arası Kamu bankası standardı
Halkbank %41,0 - %42,0 Arası Kamu bankası standardı