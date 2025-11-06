550.000 TL’NİN HESABI DEĞİŞTİ! İşte banka banka Kasım 2025 güncel mevduat faizleri: O banka tam 18.000 TL getiri verdi!

550.000 TL anapara için bankaların sunduğu en yüksek faiz oranına göre 32 günlük vadede elde edilecek tahmini net getiri (stopaj düşülmüş hali) aşağıdaki gibidir. (En iyi faiz veren banka oranı %47,5 olarak baz alınmıştır.)
|Anapara
|Faiz Oranı (Yıllık)
|Brüt Faiz Kazancı (32 Gün)
|Stopaj (%5)
|Net Faiz Kazancı (32 Gün)
|550.000 TL
|%47,5
|27.270 TL
|1.363 TL
|25.907 TL
Özel bankalar dijital kanallardan yapılan başvurularda yüksek oranlar sunarak rekabeti artırıyor. İşte öne çıkan bankaların 6 Kasım 2025 itibarıyla güncel ortalama oranları:
|Banka Adı
|Güncel Yıllık Faiz Oranı (32 Gün)
|Dikkat Çeken Şartlar
|Akbank (Özel)
|%47,5'e Kadar
|Yeni Müşteri/Mobil Başvuru Kampanyası
|ING Bank (Özel)
|%47,0'ye Kadar
|Turuncu Ekstra avantajları ile