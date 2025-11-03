500.000 TL geri ödemesiz hibe ile ev sahibi olma kapısı açıldı! İşte başvuru şartları
Dar gelirli ve sosyoekonomik şartları zorlu vatandaşların en büyük hayali olan ev sahibi olma yolunda, devlet tarihi bir adımla destek elini uzattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ve muhtaç haneleri hedefleyen bu kritik programla, vatandaşlara tam 500.000 TL'ye kadar geri ödemesiz (hibe) finansman sağlanacak. Program sadece konut alımını değil, aynı zamanda yeni betonarme ev yapımını da kapsıyor. Bu önemli sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyenlerin sağlaması gereken zorlu başvuru koşulları, hane gelir limitleri ve muhtaçlık kriterleri netleşti. Kendi çatısının altında güvenle yaşamak isteyenler için bu altın fırsatın tüm detaylarını sizin için derledik!
