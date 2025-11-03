Kadraj Galeri Kadraj İkon 500.000 TL geri ödemesiz hibe ile ev sahibi olma kapısı açıldı! İşte başvuru şartları

Dar gelirli ve sosyoekonomik şartları zorlu vatandaşların en büyük hayali olan ev sahibi olma yolunda, devlet tarihi bir adımla destek elini uzattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ve muhtaç haneleri hedefleyen bu kritik programla, vatandaşlara tam 500.000 TL'ye kadar geri ödemesiz (hibe) finansman sağlanacak. Program sadece konut alımını değil, aynı zamanda yeni betonarme ev yapımını da kapsıyor. Bu önemli sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyenlerin sağlaması gereken zorlu başvuru koşulları, hane gelir limitleri ve muhtaçlık kriterleri netleşti. Kendi çatısının altında güvenle yaşamak isteyenler için bu altın fırsatın tüm detaylarını sizin için derledik!

Giriş Tarihi: 03.11.2025 08:33
Dar gelirli ve sosyoekonomik şartları zorlu vatandaşların en büyük hayali olan ev sahibi olma yolunda, devlet tarihi bir adımla destek elini uzattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ve muhtaç haneleri hedefleyen bu kritik programla, vatandaşlara tam 500.000 TL'ye kadar geri ödemesiz (hibe) finansman sağlanacak. Program, sadece konut alımını değil aynı zamanda yeni betonarme ev yapımını da kapsıyor. Bu önemli sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyenlerin sağlaması gereken zorlu başvuru koşulları, hane gelir limitleri ve muhtaçlık kriterleri netleşti. Kendi çatısının altında güvenle yaşamak isteyenler için bu altın fırsatın tüm detaylarını sizin için derledik!

Başvuranlara günlük 425,09 TL- 850,18 TL para ödemesi yapılacak
Bu destek sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan, yani muhtaçlık sınırının altında yaşayan ve sağlıklı barınma şartlarına sahip olmayan hanelerin en temel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Devletin bu büyük adımı, barınma sorununu çözmek isteyen binlerce kişi için önemli bir finansman kapısı açıyor.

Peki, 500.000 TL geri ödemesiz destek tam olarak kimlere verilir? Bu hibe imkanından yararlanmak için hangi koşulların sağlanması gerekir? İşte Barınma Yardımları programının tüm detayları.

TEMEL KOŞUL: 3294 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MUHTAÇLIK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Barınma Yardımları programı, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. Bu, yardımın öncelikle sosyoekonomik olarak dezavantajlı ve muhtaç durumda olan kişi ve hanelere yönlendirildiği anlamına gelir.

Destekten Yararlanma Şartları (Kimler Faydalanabilir?)

Muhtaçlık Şartı: Başvuru sahibinin veya hane halkının gelirinin, 3294 sayılı Kanun kapsamında belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması gerekir. Bu, hanenin temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanması demektir.

Konut Durumu: Başvuru sahibinin, sağlıklı barınma şartlarına haiz olmayan bir konutta yaşıyor olması veya hiç konutunun bulunmaması gerekir.