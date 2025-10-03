500 bin TL altı ikinci el otomobiller! Renault, Fiat, Citroen, Opel, Hyundai, Seat marka araçlar!

RENAULT ve FIAT CEPHESİ

Bu iki marka 500 bin TL altı arayışında olanların karşısına en çok çıkan seçenekleri sunuyor.

Fiat Egea: Bu fiyat segmentinin tartışmasız kralı. Özellikle 2016-2020 model aralığındaki Sedan kasalar, 1.3 ve 1.6 Multijet dizel motor seçenekleriyle bolca bulunuyor. Düşük yakıt tüketimi, uygun parça maliyeti ve geniş servis ağı, Egea'yı aileler ve uzun yol yapanlar için cazip kılıyor. Bu bütçeyle genellikle "Easy" ve "Urban" donanım paketlerine sahip, 150.000 - 250.000 km aralığında araçlar bulunabiliyor.