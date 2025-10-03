Kadraj Galeri Kadraj İkon 500 bin TL altı ikinci el otomobiller! Renault, Fiat, Citroen, Opel, Hyundai, Seat marka araçlar!

Sıfır kilometre araç alamayan vatandaşlar gözlerini ikinci el otomobil piyasasına çeviriyor. Peki günümüz koşullarında en kritik psikolojik sınırlardan biri olan 500 bin TL'nin altına hala 'alınabilir' bir otomobil var mı? İlan sitelerinden 3 Ekim 2025 itibarıyla yaptığımız kapsamlı araştırmada, bu bütçeyle hangi marka ve modellerin öne çıktığını, potansiyel alıcıları nelerin beklediğini mercek altına aldık. İşte o çok merak edilen liste ve satın almadan önce dikkat etmeniz gereken hayati uyarılar...

Giriş Tarihi: 03.10.2025 12:59
Otomobil sahibi olmak isteyen ancak bütçesini 500 bin TL ile sınırlı tutanlar için ikinci el piyasası, adeta bir fırsatlar ve riskler denizi. Artan maliyetler nedeniyle bu fiyat bandındaki temiz ve düşük kilometreli araç sayısı azalsa da doğru araştırma ve sabırla hala mantıklı seçenekler bulmak mümkün. Yaptığımız araştırmada özellikle belirli markaların ve modellerin bu segmentte yoğunlaştığını gördük.

RENAULT ve FIAT CEPHESİ

Bu iki marka 500 bin TL altı arayışında olanların karşısına en çok çıkan seçenekleri sunuyor.

Fiat Egea: Bu fiyat segmentinin tartışmasız kralı. Özellikle 2016-2020 model aralığındaki Sedan kasalar, 1.3 ve 1.6 Multijet dizel motor seçenekleriyle bolca bulunuyor. Düşük yakıt tüketimi, uygun parça maliyeti ve geniş servis ağı, Egea'yı aileler ve uzun yol yapanlar için cazip kılıyor. Bu bütçeyle genellikle "Easy" ve "Urban" donanım paketlerine sahip, 150.000 - 250.000 km aralığında araçlar bulunabiliyor.

Renault Clio: Clio 4 kasası (2014-2019), şık tasarımı ve verimli motorlarıyla gençlerin ve şehir içi kullanıcıların gözdesi. Kendini kanıtlamış 1.5 dCi dizel motoru ve 1.2 benzinli motoruyla geniş bir yelpazede ilanlar mevcut. 500 bin TL bandında, donanım seviyesine ve kilometreye bağlı olarak temiz örnekler bulmak mümkün. Joy ve Touch paketleri bu fiyat aralığında yoğunlaşıyor.

Renault Symbol / Taliant: Tam bir bütçe ve filo dostu olan Symbol'ün özellikle 2017-2021 model arası örnekleri bu fiyata rahatlıkla bulunabiliyor. Geniş bagaj hacmi ve dayanıklılığı ile biliniyor. Daha modern bir yüze sahip olan Taliant'ın ise ilk çıkan 2021 model, baz donanımlı ve yüksek kilometreli örnekleri bu bütçenin sınırlarında yer alabiliyor.

CITROEN, OPEL ve SEAT

Fransız ve Alman disiplinini temsil eden bu markalar da 500 bin TL altına mantıklı alternatifler sunuyor.

Citroen C-Elysee / Peugeot 301: Egea ve Symbol'ün en dişli rakipleri olan bu ikiz kardeşler, özellikle verimli dizel motorları ve geniş iç hacimleriyle öne çıkıyor. 2017-2021 model aralığında, genellikle şirket veya filo geçmişli olabilen ancak bakımları düzenli yapıldıysa üzmeyecek birçok seçenek mevcut.