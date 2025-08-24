50 yaş altına erken emeklilik müjdesi

Mevcut sistemde SSK'lılar 7.200 prim gününü doldurarak emekli olabilirken, Bağ-KUR'lu erkekler için bu süre 9.000 gün. Aradaki 1.800 günlük fark, özellikle bakkal, berber, manav gibi küçük işletme sahiplerinin emekliliğini yıllarca geciktiriyordu. Ancak yeni düzenleme ile bu fark kapatılacak.