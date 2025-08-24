50 yaş altına erken emeklilik müjdesi

Türkiye'de milyonlarca küçük esnaf ve Bağ-KUR'lu çalışanı yakından ilgilendiren kritik düzenleme için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, uzun süredir tartışılan Bağ-KUR ile SSK arasındaki prim günü eşitsizliğini ortadan kaldıracak yeni yasa taslağını hazırlıyor. Mevcut sistemde SSK'lılar 7.200 prim gününü doldurarak emekli olabilirken, Bağ-KUR'lu erkekler için bu süre 9.000 gün. Aradaki 1.800 günlük fark, özellikle bakkal, berber, manav gibi küçük işletme sahiplerinin emekliliğini yıllarca geciktiriyordu. Ancak yeni düzenleme ile bu fark kapatılacak. ❓ BAĞ-KUR'LULAR İÇİN PRİM GÜNLERİ KAÇ GÜNE DÜŞECEK? Taslağa göre; Bağ-KUR'lu kadınlar: 58 yaş + 7.200 gün Bağ-KUR'lu erkekler: 60 yaş + 7.200 gün Böylece Bağ-KUR'luların da prim şartı SSK ile aynı seviyeye indirilecek. Ancak yaş şartında bir değişiklik olmayacak. ❓ DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAYACAK? Yeni yasa tüm Bağ-KUR'luları kapsamıyor. İlk aşamada şu grupları kapsaması bekleniyor: Küçük esnaf ve sanatkârlar (bakkal, berber, terzi, manav vb.) 10-15 kişiden az çalışanı olan işletme sahipleri Kendi işini yürüten küçük işletme sahipleri Yaklaşık 1 milyon Bağ-KUR'lu bu haktan yararlanacak. ❓ İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR SİGORTALILARI FAYDALANABİLECEK Mİ? Hayır. Tasarıya göre isteğe bağlı Bağ-KUR'lular (yani kendi primini gönüllü ödeyenler) bu kapsama dahil edilmeyecek. Sadece küçük esnaf ve sanatkârlar avantajlı konuma geçecek. ❓ 1999 ÖNCESİ VE SONRASI SİGORTALILAR İÇİN DURUM NE OLACAK? 1999 öncesi sigortalılar: Zaten EYT yasası ile erken emeklilik hakkı kazandılar. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar: Yeni düzenlemeden en çok bu grup faydalanacak. Yani, bu yasa daha çok EYT kapsamı dışında kalan Bağ-KUR'lular için bir umut olacak. ❓ BAĞ-KUR'LULAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK NE ANLAMA GELİYOR? Şu anda 9.000 gün prim ödemek zorunda olan erkek Bağ-KUR'lular için bu değişiklik, yaklaşık 5 yıllık prim yükünü ortadan kaldıracak. Küçük esnaf, hem daha az prim ödeyecek hem de daha erken emekli olabilecek. ❓ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada: Prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e indirilmesi için çalışmaların hızlandığını, Yasanın 2025 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesinin hedeflendiğini duyurdu. 50 YAŞ ALTINA EMEKLİLİK Engellilik ve Maluliyet Durumu Belli bir oranda çalışma gücü kaybı olan sigortalılar için erken emeklilik imkanı bulunur. Bu şartlar, engel veya maluliyet oranına göre değişir. Malulen Emeklilik: Çalışma gücünün en az %60'ını kaybetmiş olanlar (iş kazası veya meslek hastalığı sonucu da olabilir) için geçerlidir. En az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün prim ödeme şartı aranır. Engelli Emekliliği: En az %40 oranında engeli bulunan sigortalılar, engel derecelerine göre daha az prim günü ve sigortalılık süresiyle emekli olabilirler. %40 - %49 arası engel: 18 yıl sigortalılık ve 4100 prim günü. %50 - %59 arası engel: 16 yıl sigortalılık ve 3700 prim günü. BORÇLANMA YÖNTEMLERİ Askerlik veya doğum borçlanması gibi yöntemlerle de sigorta başlangıç tarihini geri çekmek veya prim gün sayısını artırmak mümkün olabilir. Bu da emeklilik yaşını öne çekerek 50 yaş altı emekliliğe katkı sağlayabilir. Askerlik Borçlanması: Sigorta başlangıç tarihinden önce yapılan askerliğin borçlanılması, sigorta başlangıcını öne çekerek yaş şartını düşürebilir. Doğum Borçlanması: Kadınlar, sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumlar için belirli süreleri borçlanarak prim günlerini artırabilirler. Bu şartlar ve durumlar kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden, en doğru ve güncel bilgiyi SGK'dan (Sosyal Güvenlik Kurumu) veya e-Devlet üzerinden kendi bilgilerinizi sorgulayarak öğrenmeniz en sağlıklı yöntem olacaktır. Kaynak: takvim.com.tr