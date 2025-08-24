Kadraj Galeri Kadraj İkon 50 yaş altına erken emeklilik müjdesi

50 yaş altına erken emeklilik müjdesi

Bağ-KUR'lular için prim günü eşitlemesi geliyor. Yeni düzenleme ile 9.000 gün şartı 7.200'e düşüyor. Peki kimler yararlanacak? Yaş şartı değişecek mi? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.08.2025 18:46
Türkiye'de milyonlarca küçük esnaf ve Bağ-KUR'lu çalışanı yakından ilgilendiren kritik düzenleme için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, uzun süredir tartışılan Bağ-KUR ile SSK arasındaki prim günü eşitsizliğini ortadan kaldıracak yeni yasa taslağını hazırlıyor.

Mevcut sistemde SSK'lılar 7.200 prim gününü doldurarak emekli olabilirken, Bağ-KUR'lu erkekler için bu süre 9.000 gün. Aradaki 1.800 günlük fark, özellikle bakkal, berber, manav gibi küçük işletme sahiplerinin emekliliğini yıllarca geciktiriyordu. Ancak yeni düzenleme ile bu fark kapatılacak.

❓ BAĞ-KUR'LULAR İÇİN PRİM GÜNLERİ KAÇ GÜNE DÜŞECEK?

Taslağa göre;

Bağ-KUR'lu kadınlar: 58 yaş + 7.200 gün

Bağ-KUR'lu erkekler: 60 yaş + 7.200 gün

Böylece Bağ-KUR'luların da prim şartı SSK ile aynı seviyeye indirilecek. Ancak yaş şartında bir değişiklik olmayacak.

❓ DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAYACAK?

Yeni yasa tüm Bağ-KUR'luları kapsamıyor. İlk aşamada şu grupları kapsaması bekleniyor:

Küçük esnaf ve sanatkârlar (bakkal, berber, terzi, manav vb.)

10-15 kişiden az çalışanı olan işletme sahipleri

Kendi işini yürüten küçük işletme sahipleri

Yaklaşık 1 milyon Bağ-KUR'lu bu haktan yararlanacak.

❓ İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR SİGORTALILARI FAYDALANABİLECEK Mİ?

Hayır. Tasarıya göre isteğe bağlı Bağ-KUR'lular (yani kendi primini gönüllü ödeyenler) bu kapsama dahil edilmeyecek. Sadece küçük esnaf ve sanatkârlar avantajlı konuma geçecek.