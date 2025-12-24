50 TL yerine 50 Euro bahşiş bıraktı! Ertesi gün geri istedi

Kayak tatili yapmak amacıyla şehre gelen bir turist ailesi, akşam yemeği için tercih ettikleri işletmede sergiledikleri cömertlikle önce şaşırttı, sonra ise yaptıkları geri dönüşle gündem oldu. YANLIŞLIKLA 50 AVRO VERDİ Yemek sonrası kasaya yönelen aile üyeleri, kendileriyle ilgilenen personel Muhammed Aytekin'e bahşiş olarak 50 avro bıraktı. O anın heyecanıyla durumu memnuniyetle karşılayan işletme çalışanları, ertesi gün gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı. YANLIŞLIK ERTESİ GÜN FARK EDİLDİ Yemeğin üzerinden yaklaşık 24 saat geçtikten sonra işletmeye ulaşan turist aile, bir karışıklık olduğunu dile getirdi. Aslında 50 Türk lirası bahşiş bırakmak istediklerini ancak dalgınlık sonucu cebindeki 50 avroyu verdiklerini belirten aile, aradaki farkın iadesini talep etti. Güncel kur farkı göz önüne alındığında oldukça yüksek bir meblağa tekabül eden bu miktar için restoran yönetimi hemen harekete geçti. Müşterinin bu ilginç talebi karşısında hiç ikiletmeden onay veren personel Aytekin, dürüstlük örneği sergileyerek paranın iadesi için işlemleri başlattı. 'BİRİ BU KADAR BAHŞİŞ VERECEĞİNE İNANMADI' Yaşanan süreci anlatan garson Muhammed Aytekin, müşterilerin iskender, sütlü kavurma ve tavuk dürümden oluşan bir menü tercih ettiklerini belirtti. Aytekin, olay anındaki şaşkınlığını şu sözlerle ifade etti: 'Müşteriyle yakından ilgilendim, yemeğin ardından ödeme yaparken 50 avro uzattılar. Bu miktar yaklaşık 2 bin 500 liraya denk geliyor ve bizim buralarda alışık olduğumuz bir durum değil. Bir yandan çok sevindim, bir yandan da şaşırdım. Arkadaşlarıma anlattığımda kimse bu kadar yüksek bir bahşiş verildiğine inanmamıştı.' PARANIN TAMAMINI İADE ETMEK İSTEDİLER İşletme yetkilileri, turist ailenin mağduriyetini gidermek adına örnek bir davranış sergiledi. Müşteri 45 avronun iadesini isterken, restoran çalışanları paranın tamamını geri göndermeyi teklif etti. Ancak turistler, 5 avronun (yaklaşık 250 TL) hizmet bedeli olarak kalmasını istedi. Bunun üzerine Muhammed Aytekin, 45 avronun o anki Türk lirası karşılığını ailenin yönlendirdiği bir hesaba EFT yoluyla gönderdi. Fotoğraflar: AA, Takvim Fotoğraf Arşivi (Temsili Fotoğraflar)