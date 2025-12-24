50 TL yerine 50 Euro bahşiş bıraktı! Ertesi gün geri istedi

"Müşteriyle yakından ilgilendim, yemeğin ardından ödeme yaparken 50 avro uzattılar. Bu miktar yaklaşık 2 bin 500 liraya denk geliyor ve bizim buralarda alışık olduğumuz bir durum değil. Bir yandan çok sevindim, bir yandan da şaşırdım. Arkadaşlarıma anlattığımda kimse bu kadar yüksek bir bahşiş verildiğine inanmamıştı."