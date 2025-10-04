50 bin TL ihtiyaç kredisi geri ödemesi: 12 ay vadeyle taksit tutarı ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Vakıfbank...
Eğitim, sağlık, ev eşyası, tatil, düğün, tadilat gibi kişisel harcamaları için kredi kullanmak isteyenler bankaların sunduğu kampanyaları yakından takip ediyor. 50 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler, 12 ay vadeli geri ödeme planlarını araştırıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Garanti BBVA'nın güncel faiz oranlarıyla aylık taksit tutarları belli oldu. İşte banka banka taksit ve faiz detayları...
