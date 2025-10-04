Kadraj Galeri Kadraj İkon 50 bin TL ihtiyaç kredisi geri ödemesi: 12 ay vadeyle taksit tutarı ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Vakıfbank...

Eğitim, sağlık, ev eşyası, tatil, düğün, tadilat gibi kişisel harcamaları için kredi kullanmak isteyenler bankaların sunduğu kampanyaları yakından takip ediyor. 50 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler, 12 ay vadeli geri ödeme planlarını araştırıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Garanti BBVA'nın güncel faiz oranlarıyla aylık taksit tutarları belli oldu. İşte banka banka taksit ve faiz detayları...

Giriş Tarihi: 04.10.2025 14:59
Bankaların sunduğu ihtiyaç kredileri, acil nakit gereksinimlerini karşılamak isteyenlerin en çok tercih ettiği finansman yöntemlerinden biri. 50 bin TL kredi çekmek isteyenler için 12 ay vadeli geri ödeme planları ve banka banka taksit tutarları belli oldu. İşte güncel detaylar...

VAKIFBANK

  1. Faiz Oranı
  2. %4,95
  3. Aylık Taksit
  4. 6.106,89 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 73.532,68 TL
ZİRAAT BANKASI

  1. Faiz Oranı
  2. %4,99
  3. Aylık Taksit
  4. 6.124,10 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 73.739,20 TL
HALKBANK

  1. Faiz Oranı
  2. %5,06
  3. Aylık Taksit
  4. 6.154,27 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 74.138,74 TL
GARANTİ BBVA

  1. Faiz Oranı
  2. %4,24
  3. Aylık Taksit
  4. 5.805,33 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 69.951,46 TL